An die flacheren Tasten hatte ich mich nach kurzer Zeit gewöhnt, nicht so an die Platzierung der G-Keys, die ich immer wieder mal aus Versehen gedrückt habe. Aber wo sollte man solche Zusatztasten denn sonst anbringen, wenn man sie nicht gleich weg lässt?

Die G815/915 ist zur Zeit die dünnste, mechanische Gamer-Tastatur auf dem Markt. Das moderne Design und die Verarbeitung überzeugen, der high-tech Look wird von einer strapazierfähigen Aluminium-Magnesium Legierung abgerundet. Schade sind viele Sonderzeichen auf den Tasten nicht beleuchtet und nur aufgedruckt. In dieser Preisklasse unverständlich, zumal die deutlich günstigere G513 alle Symbole auf allen Tasten ausleuchtet.

Das bietet das Modell: Die kabelgebundene Logitech G815 setzt in der reduzierten Version auf mechanische Kaihua GL Linear-Schalter in Low-Profile-Bauweise.

Ebenfalls mit an Bord sind anpassbare RGB-Beleuchtungen des Logos, ebenso wie ein Gewichtsmagazin (87 Gramm der Maus plus 10 Gramm Gewicht).

Insgesamt stehen sechs Tasten mit langelebigen Omron-Schaltern nebst 4-Wege-Scrollrad zur Verfügung, die sich per Software anpassen und auch via Onboard-Speicher dauerhaft festhalten lassen.

Die Logitech G Pro Wireless ist momentan in Sachen Qualität und Präzision eine der besten kabellosen Mäuse auf dem Markt. […] Die Logitech G703 ist eine gut verarbei­tete Gaming-Maus ohne viel Schnickschnack, die im Test Bewegungen und Klicks schnell und präzise ins Spiel übertrug. Praktisch: Sie lässt sich sowohl per Kabel als auch drahtlos betreiben.

