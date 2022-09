Für weniger als 20 Euro gibt es im PS Store 7 interessante PS4- und PS5-Spiele, die man schnell übersieht

Nicht alle guten Spiele sind bekannt. Und in den Angeboten im PS Store verstecken sich viele Hits, die weniger als 20€ kosten!

Wenn ihr auf der Suche nach einigen richtigen Geheimtipps seid, lohnt es sich, die Angebote im PSN zu durchwühlen. Denn hier verstecken sich einige richtige Perlen. Viele von denen kosten gar weniger als 20€! Hier findet ihr sieben Spiele, die deswegen gerade jetzt einen Blick wert sind!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 28. September, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Genre: Survival | Entwickler: Panache Digital Games | Release-Datum: 17. Juli 2020 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ancestors: The Humankind Odyssey ist quasi das ursprüngliche Survivalspiel. Nicht, weil es das erste Spiel mit derartigen Gameplay ist, sondern weil es euch so weit in die Vergangenheit katapultiert. Hier spielt ihr als Menschenaffe und treibt durch eure Entdeckungen nach und nach die Evolution immer weiter voran.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr keine Lust auf Zivilisation habt und statt großartigen Häusern und Werkzeugen viel lieber eine Art Nest baut, dann lohnt ein Blick. Zudem wird durch die eingeschränkten Baumöglichkeiten Erkundung sehr viel wichtiger, was den Fokus stärker auf die Spielwelt lenkt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Ancestors: The Humankind Odyssey 39,99 Euro mit der UVP. Im Sale spart ihr 60 Prozent und zahlt nur noch 15,99€.

Earth Defense Force 5

Genre: Arcade-Shooter | Entwickler: Sandlot | Release-Datum: 10. Dezember 2018 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Earth Defense Force 5 verteidigt ihr die Erde gegen eine Invasion von außerirdischen Rieseninsekten. Dafür kämpft ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch in allerlei Fahrzeugen wie Panzern bis hin zu gewaltigen Mechs, mit denen ihr es auch mit den gigantischsten Aliens aufnehmen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen Liebhaber von Arcade-Shootern voll auf ihre Kosten. Denn in Earth Defense Force bekommt ihr so gut wie ununterbrochene Action mit massenhaft Explosionen. Und wer will, kann die gar im Online-Koop zusammen mit Freunden erleben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Earth Defense Force 5 beträgt 49,99 Euro. Wenn ihr es aktuell kauft, zahlt ihr wegen einem Rabatt von 60 Prozent nur noch 19,99€.

Anno: Mutationem

Genre: Action-RPG | Entwickler: ThinkingStars | Release-Datum: 16. März 2022 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Anno: Mutationem ist quasi eine 2.5D-Version von Cyberpunk 2077. In einer futuristischen Stadt macht ihr euch nicht nur auf die Suche, um ein Mysterium zu lüften, ihr könnt gar als Barkeeper arbeiten oder Jagd auf Verbrecher machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr aber nicht nur etwas, wenn ihr euch in eine Cyberpunk-Welt einleben wollt, sondern auch, wenn ihr skillbasierte Kampfsysteme mögt. Denn in denen müsst ihr eure verschiedenen Attacken geschickt einsetzen, um die Oberhand zu behalten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell spart ihr 35 Prozent auf die UVP von 21,99 Euro. Der Preis reduziert sich damit auf 14,29€.

Valkyria Chronicles: Remastered

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Sega | Release-Datum: 31. Mai 2016 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Valkyria Chronicles: Remastered schickt euch in eine Fantasy-Version des zweiten Weltkriegs, in der ihr mit Squad 7 zahlreiche Taktikschlachten schlagt, um euch gegen eine Invasion zu verteidigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel beeindruckt dabei nicht nur mit seiner Story, sondern auch mit seinem einzigartigen Gameplay. Denn hier wird Echtzeitaction mit Rundentaktik gemischt. Feinde können etwa jederzeit auf euch schießen, wenn ihr euch bewegt, gleichzeitig zieht ihr eure Einheiten rundenweise. Das aber nicht, indem ihr ihnen Befehle erteilt, sondern indem ihr sie direkt steuert wie in einem Third-Person-Shooter.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für Valkyria Chronicles: Remastered 6,99€, was ganzen 65 Prozent Rabatt gegenüber der UVP von 19,99 Euro entspricht.

One Piece: World Seeker Deluxe Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ganbarion | Release-Datum: 14. März 2019 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In One Piece: World Seeker steuert ihr den bereits aus dem Manga und Anime bekannten Protagonisten Monkey D. Luffy und erkundet die Gefängnisinsel in der neuen Welt. Dabei stoßt ihr natürlich auf allerlei Feinde, von denen ihr einige ebenfalls bereits aus der Vorlage kennen werdet, und legt euch in actionreichen Kämpfen mit denen an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der Serie kommen hier natürlich voll auf ihre Kosten, aber das Spiel ist auch einen Blick wert, wenn ihr auf offene Welten sowie Beat’em’Ups steht. Denn in den Kämpfen wehrt ihr euch allen voran mit euren Fäusten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: One Piece: World Seeker kostet in der Deluxe Edition nur noch 14,69€, was einem Rabatt von 85 Prozent im Vergleich zur UVP von 97,99 Euro entspricht.

Devil May Cry HD Bundle + 4SE

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 12. März 2018 | Spielzeit: 39 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das spezielle Bundle von Devil May Cry enthält die ersten vier Spiele der Reihe, wodurch ihr euch ideal auf Devil May Cry 5 vorbereiten könnt. Hier erfahrt ihr die Geschichte rund um Dante, dessen Zwist mit Virgil und auch, was hinter Nero steckt.

Für wen lohnt sich das Spiel? DMC ist die Vorzeige-Serie im Bereich der Spectacle Fighter. In den Kämpfen kommt es vor allem darauf an, eine gute Figur abzugeben und hohe Combo-Counter zu erreichen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die vier Spiele kosten euch im Paket mit der UVP üblicherweise 44,99 Euro. Aktuell reduziert sich der Preis auf 13,49€, da es einen Rabatt von 70 Prozent gibt.

Persona 4 Arena Ultimax

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 16. März 2022 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Persona 4 Arena Ultimax setzt die Geschichte von Persona 4 fort. Das allerdings nicht als JRPG, sondern als Prügelspiel. Hier kontrolliert ihr euren Charakter also direkt und setzt die Fähigkeiten eurer Personas als Spezialangriffe ein.

Für wen lohnt sich das Spiel? Persona- und Prügelspiel-Fans sind mit dem Spiel gleichermaßen gut beraten. Denn es überzeugt nicht nur mit seinem Setting, sondern auch den soliden Gameplay-Mechaniken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Durch einen Rabatt von 40 Prozent zahlt ihr statt der UVP von 29,99 Euro nur noch 17,99€.

Auf der Suche nach den echten Blockbustern?

Wenn ihr stattdessen sehr bekannte Blockbuster günstig abstauben wollt, habt ihr ebenfalls noch bis zum 28. September die Chance. Welche Spiele sich da lohnen, die ihr derzeit günstig bekommt, erfahrt ihr in einer weiteren Reihe mit Kurzvorstellungen.