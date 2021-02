GTA Online schenkt euch jetzt ein Fahrzeug und bringt Peyote-Pflanzen zurück

Werdet ihr das Event spielen? Und könnt ihr was mit dem neuen Quad anfangen? Oder lassen euch die Events und Boni eher kalt? Schreibt in die Kommentare.

In unserem Guide könnt ihr euch die genauen Fundorte der Pflanzen anschauen: Alle 76 Fundorte der Peyote-Pflanzen in GTA Online.

Sobald ihr in der Nähe einer Pflanze seid, vibriert euer Controller. Außerdem hört ihr Tiergeräusche. Sobald ihr sie findet, rufen die Pflanzen Halluzinationen hervor, in denen ihr plötzlich zu einem bestimmten Tier werdet.

Was ist das Peyote-Event? Bei diesem Event müsst ihr die Peyote-Pflanzen einsammeln. Dadurch könnt ihr viele RPs bekommen und in GTA Online schneller aufsteigen.

Was ist diese Woche neu? In der Woche vom 18. bis zum 25. Februar schenkt euch GTA Online mit dem Verus Quad ein neues Off-Road-Fahrzeug, das im Rahmen des Cayo Perico Updates nun ins Spiel aufgenommen wurde.

