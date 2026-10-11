Der bekannteste Leaker zu GTA 6 fordert physische Discs, droht damit, den gesamten Story-Modus zu veröffentlichen

In etwas über einem Monat erscheint GTA 6 offiziell. Nun droht der bekannte Leaker Cyberleek, das Spiel schon vorab spielbar zu machen – außer, seine Forderungen werden erfüllt. Durch seine Voraussetzungen zieht er sich aber die Skepsis der Community zu.

Cyberleek hat sich bereits früher einen Namen mit Leaks zu GTA 6 gemacht, zuletzt mit vollen 25 Minuten Gameplay. Seit einigen Monaten schon gibt es immer wieder tröpfchenweise neue Inhalte vom Leaker.

Jetzt droht Cyberleek damit, den kompletten Story-Modus zu veröffentlichen, „gespielt bis zum Ende, mit Credits und allem“ (via X). Seine Voraussetzung: sein Krypto-Coin soll ein Marktkapital von 30 Millionen US-Dollar erreichen. Aktuell steht er bei 6,38 Millionen (Stand 11. Oktober). Der Leaker bietet aber einen Ausweg für den Publisher:

„Take-Two bekommt einen Ausweg: physische Discs und eine öffentliche Entschuldigung. Das können sie jeden Moment annehmen. Oder sie zocken, dass Cyberleek blufft. Wir wissen alle, was sie wählen werden.“

Damit geht Cyberleek auf die Kontroverse um das Ende physischer Medien bei Sony ein und verknüpft seine Leaks mit etwas, das Gamern eigentlich zugutekommen sollte. So wirklichgut kommt seine Nachricht aber nicht an.

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Community ist skeptisch, hält den Freiheitskampf für einen Scam

In vielen sozialen Medien und auf Reddit bekommt Cyberleek mittlerweile einiges an Gegenwind, vor allem dafür, dass er seine Krypto-Währung so aggressiv bewirbt. Angeblich handelt es sich dabei um ein „Meme-Coin“, aber Nutzer sind sich sicher: „Der kümmert sich nur um seinen Crypto-Scam, seien wir ehrlich.“

Ob der Coin überhaupt die Marke von 30 Millionen bis zum Release von GTA 6 am 19. November überhaupt erreichen kann, ist fraglich. Bis jetzt hat Cyberleek aber zumindest immer wieder neue Leaks zu GTA 6 veröffentlicht.

Entwicklung und Marketing von GTA 6 gehen derweil anscheinend weitgehend normal weiter, auch wenn Rockstar mittlerweile auf Cyberleek reagiert hat.

Schaut ihr euch die Leaks an oder bleibt ihr möglichst fern von allem, was ein Spoiler sein könnte? Wie sehr wartet ihr auf GTA 6 und was ist eure Alternative, wenn es euch gar nicht interessiert? Schreibt einen Kommentar!

Bis zum Release von GTA 6 sind es nur noch 6 Wochen, die sich jedoch gerade für Fans, die das Spiel heiß erwarten, deutlich länger anfühlen können. Um euch von Leaks abzulenken und die Zeit bis zum Release etwas zu verkürzen, findet ihr hier 7 Filme, um die Wartezeit auf GTA 6 zu überbrücken.