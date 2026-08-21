Jemand hat wohl die Geldspur des Leaks von GTA 6 zurückverfolgt, soll mit Krypto um die 60.000 Dollar eingebracht haben

Es ist fast wie in einem Krimi: Die Community hat die Spur der Leaker aufgenommen, die seit einigen Tagen immer neues Material aus GTA 6 veröffentlichen. Im Fokus steht dabei der Krypto Coin der Gruppe.

Was hat es mit dem Krypto Coin auf sich? Wir hatten darüber berichtet, dass sich der oder die Leaker nach der Veröffentlichung des ersten Materials aus GTA 6 als Helden der Gaming-Community darstellen wollten. Man wolle damit gegen den Wegfall physischer Versionen, gegen Inhalte hinter Paywalls und gegen Vorbestellungen digitaler Inhalte protestieren.

Schnell war aber klar, dass die Gruppe noch andere Ziele hat. Die Verantwortlichen der Initiative „Stop Killing Games“ übten daher auch harsche Kritik an den Leakern: „Die Gruppe nutzt das durchgesickerte Material, um für einen Memecoin zu werben: Sie fügt dem Filmmaterial Krypto-Links und QR-Codes hinzu und fordert die Zuschauer auf, für weiteres Material zu bezahlen.“

Sprich: Die Gruppe möchte sich mit ihrer Aktion vor allem selbst bereichern.

Update vom 21. August 2026 – 10:11 Uhr: Mit KINGJulien hat sich noch jemand aus der GTA-Community in den Kaninchenbau des Leaks begeben und einige spannend klingende, aber schwer zu bestätigende Erkenntnisse ans Licht gebracht. Seinen vollen Bericht findet ihr

– Laut KINGJulien soll es sich um einen einzelnen Leaker handeln, der in der Vergangenheit unter einem anderen Alias vergleichbare Aktionen durchgeführt haben soll.

– Der Leak soll auf einen Sicherheitslücke oder einen Insider zurückzuführen sein. Die Aktion kam im Umfeld des Leakers gar nicht gut an. Einer seiner Kollegen soll maßgeblich dabei geholfen haben, ihn zu überführen.

– Das in den Leaks gezeigte Material soll ein Jahr alt sein, der Diebstahl fand aber wohl im April 2026 statt.

– KINGJulien glaubt auch, dass die Umfragen und die gestückelte Veröffentlichung des Materials dafür sorgen soll, möglichst viel Geld aus dem Leak herauszuholen.

– Alle Beweise sowie die Identität des Leakers hat KINGJulien per Email an das Rechtsteam von TAKE2 und Rockstar Games geschickt. Mit KINGJulien hat sich noch jemand aus der GTA-Community in den Kaninchenbau des Leaks begeben und einige spannend klingende, aber schwer zu bestätigende Erkenntnisse ans Licht gebracht. Seinen vollen Bericht findet ihr auf X . Hier die wichtigsten Details:– Laut KINGJulien soll es sich um einen einzelnen Leaker handeln, der in der Vergangenheit unter einem anderen Alias vergleichbare Aktionen durchgeführt haben soll.– Der Leak soll auf einen Sicherheitslücke oder einen Insider zurückzuführen sein. Die Aktion kam im Umfeld des Leakers gar nicht gut an. Einer seiner Kollegen soll maßgeblich dabei geholfen haben, ihn zu überführen.– Das in den Leaks gezeigte Material soll ein Jahr alt sein, der Diebstahl fand aber wohl im April 2026 statt.– KINGJulien glaubt auch, dass die Umfragen und die gestückelte Veröffentlichung des Materials dafür sorgen soll, möglichst viel Geld aus dem Leak herauszuholen.– Alle Beweise sowie die Identität des Leakers hat KINGJulien per Email an das Rechtsteam von TAKE2 und Rockstar Games geschickt.

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„Die Pinkertons sind an dem Fall dran“

Wozu führt dieser Coin jetzt? Jemand aus der Community hat eben jenen Krypto-Coin genutzt, um die Spur der Leaker aufzunehmen. Seine gesamte Spur mit allen Hinweisen und Belegen hat er in zwei langen Posts auf gtaforums.com dokumentiert:

Zudem gibt es auf Reddit eine knackigere Zusammenfassung und Diskussion zur Spurensuche.

Die noch kürzere Zusammenfassung: Die Leaker haben für das Aufsetzen des Coins und der zugehörigen Webseite verschiedene Krypto-Wallets genutzt, die sich auf eine zentrale Plattform (KuCoin) zurückverfolgen lassen. Da diese eine Identitätsprüfung voraussetzt, sollte es den Behörden möglich sein, die Leaker zu überführen. Das hier waren offenbar keine Profis.

Die Leaker verdienen durch die Art, wie der Coin angelegt worden ist, derzeit vor allem über die Transaktionsgebühren Geld. Die Nachforschungen kommen bislang auf eine Summe, die zwischen 40.000 und 60.000 US-Dollar liegen soll, wobei jeden Tag etwas mehr als 4.000 US-Dollar an Gebühreneinnahmen dazukommen sollen.

Dazu kommen wohl noch Token im Wert von fast 400.000 US-Dollar, welche die Leaker wahrscheinlich nur langsam unter die Leute bringen wollen, damit der Kurs für den Verkauf stabil bleibt. Die Community vermutet, dass die Leaks daher nur tröpfchenweise live gestellt und durch Umfragen („Stimmt ab, was als Nächstes geleakt werden soll“) sogar noch verzögert werden.

Wie reagiert die Community? Allein der Post auf Reddit kommt bereits auf 1.700 Upvotes und mehr als 485 Kommentare. Viele feiern die Arbeit des Hobby-Detektivs. Es gibt aber auch einigen Spott für die Leaker.

Ok_Possibility9937 schreibt etwa: „Neeeeein, sie haben vergessen, ein VPN zu nutzen.“

Straight-Ad6926 witzelt indes: „Dein Schwarzgeld über eine zentralisierte Börse mit obligatorischer Identitätsprüfung zu waschen … Jason und Lucia würden sich für diese Raubstrategie schämen.“

FdPros fragt sich indes: „Wer zur Hölle kauft den Krypto Coin?“

CallMeDende zieht eine Referenz an Red Dead Redemption: „Die Pinkertons sind an dem Fall dran.“

Wie bewertet ihr die ganze Aktion? Schaut ihr euch solche Leaks an oder wollt ihr euch vor dem offiziellen Start auf keinen Fall spoilern lassen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Für einige ist die Antwort auf die zweite Frage klar: Während sich viele Fans auf die Leaks zu GTA 6 stürzen, sagen andere: „Ich will mir 13 Jahre Warten nicht verderben“