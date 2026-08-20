Während sich viele Fans auf die Leaks zu GTA 6 stürzen, sagen andere: „Ich will mir 13 Jahre Warten nicht verderben“

Seit kurzer Zeit – und ausgerechnet so kurz vor dem tieferen Einblick – sorgen die Gameplay-Leaks zu GTA 6 für eine Menge Gesprächsstoff. Die Community stürzt sich auf die Leaks wie auf frisches Wasser in der Wüste, doch andere sagen, wenn es so weitergeht, müssen sie sich von Social Media entfernen.

Was hemmt den Hype rund um die Leaks? Während die Community von GTA 6 bereits knietief in den Analysen und Diskussionen rund um die Gameplay-Inhalte der geleakten Clips steckt, gibt es auch Fans, die das mit mehr Vorsicht betrachten.

Die Leaks kommen für einige mit einem unangenehmen Beigeschmack, da der Verantwortliche mit den Clips gleichzeitig ein eigenes Krypto-Geschäft promotet. Zusätzlich haben Fans der GTA-Reihe Angst, dass sie inmitten all dieser unveröffentlichten Einblicke plötzlich auf Dinge stoßen könnten, die sie lieber nicht im Voraus sehen wollen. Vor allem, wenn es um die Story gehe.

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All das lange Warten könnte versehentlich vorzeitig zerstört werden

Wovor haben Fans Angst? Auch wenn Rockstar scheinbar gut damit beschäftigt ist, die geleakten Clips mit Löschanträgen aus der Welt zu schaffen, können auch wir bestätigen: Es ist sehr leicht, über die Leaks zu „stolpern“. Sie sind wirklich überall.

Das haben auch Fans realisiert, was jedoch die Gefahr birgt, irgendwann unfreiwillig auf einen Leak zu stoßen, der nicht nur Gameplay zeigt, sondern womöglich einfach das Ende der Story verrät. Und genau davor wollen sich nun viele schützen, wie man anhand von einigen Stimmen auf Reddit erkennen kann:

„Ich versuche, nicht weiter in den Beiträgen von X zu scrollen, und wenn ich es doch tue, dann sehr vorsichtig. Ich will mir meine 13 Jahre des Wartens nicht verderben“, schreibt der User Straight_Scale_3492.

Aber auch andere Nutzer schreiben: „Gameplay-Leaks sind eine Sache, aber wenn einem nach so langer Wartezeit das Ende vorweggenommen wird, wäre das wirklich grausam.“ (Xvalt01) und „Ich werde mir die Gameplay-Leaks ansehen, aber sobald etwas zur Handlung durchgesickert ist, werde ich Reddit und Instagram bis zur Veröffentlichung löschen.“ (Da Wizzurd).

Sieht das jeder so? Während die Sorge um potenzielle Story-Spoiler recht verbreitet ist, sagen einige Fans trotzdem, dass ein Verzicht auf Social Media bis zum 19. November nicht viel bringen würde.

Viele PC-Spieler würden sowieso gespoilert werden, da sie nach dem Konsolen-Release auf eine Version für den PC warten müssten. Andere sagen, dass der Verzicht auf X, Reddit und Co. nicht ausreiche, sondern man auf welche Art auch immer monatelang das Internet komplett vermeiden müsste.

Sorgt ihr euch vor Story-Spoilern? Oder wollt ihr möglichst schnell so viele Informationen erfahren, auch wenn diese euch gewisse Inhalte und Storywendungen vorwegnehmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wenn ihr up to date bezüglich aller Neuigkeiten rund um GTA 6 sein wollt, haben wir für euch einen täglichen Ticker gebaut, der bis zum Release geupdated wird: GTA 6: Die aktuellsten News von Rockstar und der Community im Ticker