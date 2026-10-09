Leaker verwirrt Fans, spielt GTA 6 in First Person, dabei soll diese laut Rockstar beim Launch nicht verfügbar sein

Ein neuer Clip des Leakers Cyberleek zeigt verschiedene neue Inhalte zu GTA 6. Unter diesen sorgt nicht nur das Gesehene für eine Menge Diskussionsmaterial, sondern auch, von wo aus es gesehen wird.

Spoiler! In dem Artikel sprechen wir über die Inhalte des fast 25-Minuten langen Leaks von Cyberleek. Wir gehen zwar nicht auf alles ein und fokussieren uns auf ein Thema, die Warnung wollen wir trotzdem aussprechen.

Worüber diskutiert die Community? In den neuen Cyberleek-Leaks war einiges zu sehen, das Fans zum Staunen, Lachen und Jubeln bringt. Neben mehreren Cutscenes und einem sehr nackten Jason sorgt unter anderem die Perspektive, aus der der Leaker spielt, für eine Menge Reaktionen. Denn der spielte über einen gewissen Zeitraum – teils im Auto, teils zu Fuß – aus der First Person.

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„First-Person-Perspektive bestätigt“ – aber ist sie das?

Wie reagiert die Community auf die Perspektive? Auf Reddit sorgt diese Erkenntnis für eine Menge Begeisterung, aber auch Verwirrung. Denn eigentlich hat sich die Community darauf eingestellt, dass GTA 6 keine First-Person erhalten wird, zumindest nicht zum Launch.

„Das könnte etwas bedeuten“, schreibt KommSweet unter seinem „FIRST-PERSON-PERSPEKTIVE BESTÄTIGT“-Post auf Reddit, „Bei den bisherigen Leaks hatte Cyberleek keinen First-Person-Modus. Bedeutet das vielleicht, dass er eine aktuelle Version hat? Oder hat er einfach nur aktuelles Entwicklungsmaterial gestohlen? Keine Ahnung.“

Auf diese Fragen hat niemand eine passende Antwort, nur Spekulationen. Manche vermuten, dass es sich um eine Art experimentellen Build handelt.

Was spricht gegen diese Vermutung? Laut des YouTubers Davy Jones, der selbst bei Rockstar North eingeladen war, mit dem Co-Studiochef Rob Nelson sprach und ihm beim Spielen zuschaute, habe dieser ihm gesagt, dass es zum Launch von GTA 6 keine First-Person geben würde. Das Studio habe beschlossen, sich auf Third-Person-Animationen zu konzentrieren. Es solle jedoch Möglichkeiten geben, bestimmte Waffen in einer First-Person-Perspektive zu verwenden (Quelle: Vice & flowgames.gg).

Diese Aussage bezieht sich jedoch explizit auf die Launchzeit von GTA 6. Auch in GTA 5 war dies der Fall. In der ursprünglichen Version von GTA 5 für die PS3 und die Xbox 360 war keine First-Person-Perspektive enthalten. Diese kam erst 2014, ca. ein Jahr später auf der PS4 und der Xbox One ins Spiel.

Was denkt ihr? Wird die First-Person doch früher kommen als erwartet, oder hat Cyberleek einen ganz anderen Build, der fernab von der offiziellen Launch-Version sein wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr selbst ungeduldig auf den Release von GTA 6 wartet und ihr euch die Zeit bis dahin mit ähnlichen Vibes überbrücken wollt, haben wir für euch eine Liste mit Filmempfehlungen genau für diesen Zweck vorbereitet: GTA 6: 7 Filme, die perfekt geeignet sind, um die Wartezeit zu überstehen