Neuer Leak zu GTA 6 veröffentlicht fast 25 Minuten Gameplay, zeigt viel zu viel von Jasons nacktem Hintern

Ein Leaker veröffentlicht fast 25 neue Minuten aus GTA 6. Im Video zu sehen sind verschiedene Gameplay-Sequenzen und Cutscenes.

Dieser Artikel wurde im Breaking-Verfahren erstellt. Er wird weiterhin überarbeitet und dahingehend mit Infos ergänzt.

Was ist das für ein Leak? Cyberleek hat einen neuen Leak zu GTA 6 veröffentlicht. Der unbekannte Nutzer hat bereits am 18. August 2026 und in den Folgetagen verschiedene unveröffentlichte Gameplay-Szenen des Action-Spiels geteilt. Einige Tage später gab es darauf sogar eine Reaktion setens Rockstar Games.

Am 8. Oktober meldete sich der Leaker zurück und veröffentlichte ein Video, das 24:50 Minuten dauert und bisher ungesehenes Material inklusive Gameplay und Videosequenzen zeigt. Ein großer Fokus liegt dabei auf dem Thrillbilly Mud Club und Jasons nacktem Körper.

Achtung, mögliche Spoiler: Falls euch eine grobe Beschreibung von einzelnen Szenen des Leaks interessiert, findet ihr diese unterhalb des verlinkten Trailers. Wenn ihr jedoch jegliche Form von Spoilern vermeiden wollt, solltet ihr hier besser aufhören zu lesen.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Nackte Hintern und mehr

Das zeigt der Leak: Das Video beginnt mit einer Einführung zum Thrillbilly Mud Club. Wir sehen Ausschnitte aus Dirt-Rennen mit Offroad-Fahrzeugen, Monstertrucks, Motorrädern sowie viel nackte Haut und exzessivem Feiern.

Anschließend sehen wir die Protagonisten Jason und Lucia im Kontext des Mud Clubs. Um ungewollte Spoiler zu vermeiden, gehen wir nicht genauer auf das Gezeigte ein.

Nach rund 9,5 Minuten wechselt die Szene und wir sehen, dass GTA 6 sehr explizite Nacktheit zeigen wird und dabei auch nicht vor den Protagonisten zurückschreckt: Jason sitzt blankem Hintern auf einem Motorrad und fährt durch eine grüne Waldlandschaft. Nach ein paar Metern steigt Jason von dem Motorrad ab und läuft ein paar Schritte. Dabei wird deutlich, dass auch der Genitalbereich des Hauptcharakters sichtbar ist.

Ach ja, und man sieht im Hintergrund einen Panzer. Aber dieser gehört da offensichtlich nicht hin und wurde wahrscheinlich über das altbekannte Cheat-System von GTA gespawnt.

In dem darauffolgenden Abschnitt schaut sich Jason komplett nackt die GTA-Version eines Nissan Skyline an. Er wirft einen Blick unter die Motorhaube, macht eine kurze Probefahrt und fährt dann in eine Tuningwerkstatt, wo der japanische Klassiker einen JDM‑Look inklusive auffälliger Lackierung erhält.

Wovon würdet ihr zukünftig gerne mehr sehen: Dirt-Rennen, Jasons nackten Hintern oder das Tuning des Skylines? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn GTA 6 im November erscheint, ist es zunächst nur für PS5 und Xbox Series X|S spielbar. PC-Spieler müssen sich auf unbestimmte Zeit gedulden – auch wenn eine Meldung kürzlich Hoffnung machte, dass es doch anders aussehen könnte: GTA 6 doch zum Start auf PC spielbar? Kurzzeitig machte eine Meldung Hoffnung, jetzt besitzen wir Klarheit