In GTA 6 erfolgreich vor der Polizei flüchten: Chef von Rockstar hat schon jetzt freiheitsrettende Tipps für euch

Ein weiteres Interview mit Rockstars Rob Nelson mitsamt einer 30-minütigen Gameplay-Session in GTA 6 offenbart, welche Tipps der Studiochef hat, wenn es darum geht, die Polizei effektiv loszuwerden. Im Spiel. Natürlich.

Wie kann man in GTA 6 die Polizei loswerden? Im Interview mit IGN (das mit seinem Kaliber sehr verdient den Namen „The Big Interview“ trägt) befinden sich die Journalistin und Rockstars North Rob Nelson auf der Flucht vor der Polizei.

Während der Studiochef erneut auf das Feature hinweist, dass man sein eigenes Profil durch das Wechseln der Frisur, Kleidung, des Fluchtfahrzeugs etc. verändern kann, um nicht mehr so gut erkannt zu werden, offenbart er zwei weitere Tipps, die er persönlich empfiehlt.

Und eigentlich klingen die auf den ersten Blick eher wagemutig als nach einem soliden Fluchtplan.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Verfolger halbieren und mit bestimmten Routen abhängen

Welche Tipps hat der Studiochef parat? Während des Interviews mit der Gameplay-Session erklärt Nelson, dass es durchaus von Vorteil sein kann, wenn man sich bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Partner in Crime, also entweder Jason oder Lucia, aufteilt.

Wenn man gemeinsam einem Überfall, einem Diebstahl oder generell irgendetwas nachgeht, das die Polizei auf das Duo aufmerksam macht, kann man alleine durch das Aufteilen einen der verschiedenen Fahndungshinweise loswerden. Diese Vorgehensweise sei laut des Studiochefs sehr sinnvoll, wie er in einer passenden Situation erklärt, in der die Polizei die beiden einkesselt:

Die Polizei durchkämmt gerade diese Gegend, daher sind wir jetzt ins Visier geraten. Das ist also ein Risiko. Wir könnten abwarten, bis sich die Lage beruhigt hat, uns umziehen oder Jason und Lucia trennen. Es gibt viele kluge Maßnahmen, die wir ergreifen könnten, aber ich setze sie nicht wirklich um. Wenn ihr euch trennt, dann … Oh Scheiße! Ach! Scheiße! Scheiße! Rob Nelson im Interview mit IGN

Während der Demo spitzt sich die Lage rapide zu und die Polizei strömt auf das von Nelson gespielte Paar zu. Darauf dieser: „Ich habe mich einfach wie ein totaler Idiot verhalten. Ich hätte Lucia einfach zurufen sollen, sie solle losfahren – das hätte die Lage etwas entschärft.”

Was hilft bei der direkten Verfolgungsjagd, nachdem eine Situation eskaliert? Der Studiochef erklärt, dass ein Fahndungslevel von 3 Sternen bereits eine deutliche Herausforderung für die Flucht darstellen kann. Während der Demo beginnt er deswegen, zu Fuß zu fliehen, und erklärt: „Wenn man in der Stadt drei Sterne hat, kann es manchmal schwierig sein, mit einem Fahrzeug zu entkommen – es sei denn, es handelt sich um ein sehr schnelles Fahrzeug oder ein Sportmotorrad. Die beste Option ist in der Regel folgende: Raus von der Straße und zu Fuß in die Gassen.“

Das Team habe bewusst dafür gesorgt, dass die Navigation durch die Welt und das Rennen sowie das Über-Zäune-Springen und Klettern so reibungslos wie nötig ablaufen.

Was haltet ihr von diesen Tipps? Habt ihr bisher in vorherigen oder ähnlichen Spielen wie der GTA-Reihe gute Erfahrungen mit ähnlichen Fluchtplänen gehabt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Rockstar hat bereits erklärt, dass altbewährte Ansätze aus Vorgängern in GTA 6 nicht mehr ganz so zuverlässig sind, wie vielleicht erwartet: Wer GTA 6 so spielen wird wie zuvor, fällt mies auf die Schnauze – ob bei Raubüberfällen oder in der Liebe