In unserem Gruß aus der Redaktion schauen wir von MeinMMO auf 2019 zurück und zeigen, wie jetzt Weihnachten 2019 auf der Webseite wird.

So war das Jahr im Online-Gaming: 2019 musste man sich als Online-Gamer den Spaß und die tollen Momente mal schön selbst suchen.

Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, ist es schwer an den Klippen vorbeizuschauen, die aus den einzelnen Monaten ragen: Da waren einige schroffe Wochen dabei, mit großen Spielen, die nicht wirklich überzeugen konnten.

Sah Anfang 2019 wie das Spiel aus, über das alle reden würden: Anthem.

Von vielen Projekten, auf die man sich als MMORPG-Fan gefreut hat, hat man 2019 nichts gehört oder man musste aus der Ferne zuschauen, wie das Ding in Korea und Russland abgeht, das man seit Jahren spielen will.

Einige wunderbare Spiele laufen langsam aus und kriegen immer weniger neue Inhalte oder werden sogar ganz abgeschaltet.

Aber da hilft kein Klagen.

Es kann nicht jeder einfach nach Russland segeln und da Lost Ark spielen wie unsere Autorin Irina Moritz.

Das Online-Gaming war 2019 kein Lagerfeuer, um das sich das ganze Dorf tanzend versammelt hat und dabei irgendwelche Volkslieder sang: Es gab nicht das eine große Spiel, das alle liebten. Es war so, wie im richtigen Leben auch: Jeder zog sich in seine kleine Wohnung zurück und feierte dann für sich alleine.

Dennoch hatte ich viele Highlights in meinem Gaming-Jahr 2019 und ich bin mir sicher, so geht’s den meisten von euch auch.

Es sind dann persönliche Momente, eine Quest in einem alten Spiel, ein gutes Match in einem Shooter, der Spruch eines Freundes im Teamspeak, der mir jetzt in Erinnerung kommt, wenn ich auf das Jahr zurückblicke. Oder man entdeckt sogar ein Kleinod wie Teamfight Tactics oder Remnant: From the Ashes quasi für sich alleine und kann dann müde schmunzeln, wenn alle anderen jammern: Es gibt mal wieder nichts Neues zu spielen.

War eine der positiven Überraschungen 2019: Remnant: From the Ashes.

So war das Jahr für MeinMMO: Wir haben auf MeinMMO viele Veränderungen durchgeführt, die wir schon lange machen wollten. Im Sommer kam die neue Startseite, mit der ihr euch MeinMMO jetzt selbst einrichten könnt.

In den letzten Wochen haben wir ein neues Kommentar-System aufgezogen. Einen Dark Mode haben wir für MeinMMO auch, falls ihr den noch nicht entdeckt habt.

An diesen Features werden wir 2020 weiterarbeiten und die Systeme nach Euren Anregungen ausbauen und erweitern.

Ist bei uns für Brände zuständig: Brand Manager Leya Jankowski.

Wir haben im Laufe des Jahres viele neue Autoren dazugewonnen. Alexander Leitsch, der eine große Fanseite zu Guild Wars 2 aufgebaut hat, ist mittlerweile als fester Redakteur bei uns für MMORPGs zuständig. Man merkt, dass die Online-Rollenspiele auf unsere Seite wieder mehr Raum einnehmen.

Die beiden freien Mitarbeiter Noah und Leya haben zudem feste Verträge ergattert: Noah ist mittlerweile nicht nur begeisterter Pokémon-Trainer, sondern auch Trainee. Leya ist Brand Managerin und arbeitet vom Webedia-Büro in München aus.

Die freien Autoren Eilyn, Benedikt, Philipp, Maik und Larissa kamen in den letzten Monaten neu ins Team, machen unsere Webseite als Fachautoren bunter und abwechslungsreicher.

Dazu wird bald Jürgen zurückkehren, der seine Elternzeit genießt, und der darauf wartet, das ein oder andere neue Spiel zu Tode zu lieben.

Jürgen wird in einigen Monaten zurück sein.

Für uns auf MeinMMO war 2019 konstant ein langes und erfolgreiches Jahr. Wir sind auf hohem Niveau weitergewachsen und hoffen, dass wir den vielen neuen Lesern, die unsere Seite jeden Tag entdecken, guten Lesestoff bieten können.

Ein wichtiges neues Spiel für MeinMMO war 2019 Call of Duty: Modern Warfare. Für einige unserer Leser und unseren Chef Dawid Hallmann das Highlight im Gaming-Jahr 2019.

Das spielen MeinMMO-Chef Dawid Hallmann und tausende unserer Leser gerade: CoD Modern Warfare.

Uns auf MeinMMO ist es wichtig, dass in den Kommentaren und in unserer Community ein freundlicher und respektvoller Ton herrscht, damit wir uns das bewahren können, was die Seite von Anfang an ausgezeichnet: Eine sachliche Diskussion über die Games, die wir so leidenschaftlich spielen, auf Augenhöhe.

Den vielen Lesern, die über die Jahre dazu beigetragen haben, mit ihren Kommentaren MeinMMO interessanter, freundlicher und spannender zu machen, möchten wir von Herzen danken!

Weihnachten 2019 mit MeinMMO

So wird Weihnachten bei uns: Wir werden Weihnachten weiter für euch da sein und die wichtigsten News abdecken. Wir machen eine kleine Rotation über Weihnachten, so dass unsere Autoren bei ihren Familien und Freunden sein können, aber wir trotzdem aktuelle News bieten können.

MeinMMO wünscht frohe Weihnacht und bessere Ingame-Cosmetics als diesen Pulli!

Dazu haben wir eine Vielzahl von Specials vorbereitet, von denen einige persönliche Einblicke geben, andere kritisch sind und wiederum einfach nur Spaß machen sollen. Wir hoffen, dass euch Weihnachten auf MeinMMO gefällt.

Wir wünschen euch Lesern von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest, viel Spaß im Online-Game eurer Wahl und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.