Nicht nur Garena Free Fire hat ein Problem mit Cheatern. Das Thema kommt in den letzten Monaten auch beim Shooter Call of Duty: Warzone nahezu ständig auf.

Weltweit spielt Garena Free Fire aber eine große Rolle und ist vor allem in Brasilien und Indien beliebt, zwei Länder mit viel Bevölkerung. Von den Zuschauerzahlen im E-Sports steht es sogar auf Platz 2, nur knapp hinter League of Legends .

Was ist bei dem Shooter nun passiert? Via Facebook teilten die Entwickler von Garena mit, dass sie in den letzten 14 Tagen 1.045.825 Accounts gesperrt haben.

Was ist Free Fire? Garena Free Fire, auch unter dem Namen Free Fire Battlegrounds bekannt, ist ein Battle Royale einer Firma aus Singapur. Das Spiel erschien am 4. Dezember 2017 und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit.

