Revolutionäre KI-Power zum Spitzenpreis: Sichert euch das das Google Pixel 8 im Angebot!

Vor nicht mal einem halben Jahr präsentierte Google stolz sein neuestes Flaggschiff, das Pixel 8. Jetzt bietet Saturn euch die Chance, dieses innovative Smartphone zu einem attraktiven Preis zu ergattern!

Das Google Pixel 8 hat letztes Jahr die Smartphone-Welt im Sturm erobert. Seit dem Release im Oktober 2023 erfreut sich das Handy großer Beliebtheit und überzeugt vor allem durch seine innovativen Features, mit denen Google klar macht, dass KI im Smartphone gekommen ist, um zu bleiben.

Ein weiteres starkes Argument für das Pixel 8 ist der Preis. Hier bekommt ihr High-End Features und Spezifikationen, die es in Kombination mit einer exzellenten Software mit dem iPhone aufnehmen kann. Bei Saturn gibt es das Pixel 8 jetzt in der 128-GB-Version für 70€ günstiger. Ein Angebot, das euch die Tür zur Zukunft der KI-Smartphones öffnet.

Hardware, die in der Mittelklasse eigentlich Fehl am Platz ist

Das Google Pixel 8 beeindruckt direkt beim ersten Blick auf sein helles OLED-Display. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde nicht nur die Bildwiederholfrequenz auf beeindruckende 120Hz erhöht, sondern auch die Helligkeit auf bis zu 2000 cd/m² gesteigert. Damit ist selbst bei direktem Sonnenlicht eine klare Sicht gewährleistet. Das unterstützte HDR10+ sorgt zudem für strahlende Farben und ein beeindruckendes Seherlebnis.

Der Bildschirm des Pixel 8 ist unglaublich hell und dank OLED-Display sehr farbintentsiv.

Mit dem neuen Google Tensor 3 Chipsatz und seinen neun Prozessorkernen erreicht das Google Pixel 8 Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 3,0 GHz. In Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher steht euch somit eine geballte Ladung Power zur Verfügung – perfekt für anspruchsvolle Spiele und rechenintensive Anwendungen.

Eine Maxime, der Apple schon länger treu ist und nun auch Google und kürzlich Samsung mit dem Galaxy S24 folgt: Garantierte Software- und Updateunterstützung. Google verspricht das seit dem Pixel 8. Mit Android 14 läuft es nicht nur auf dem aktuellen Betriebssystem, sondern erhält laut Google sieben Jahre lang sowohl Sicherheits- als auch Betriebssystemupdates. Eine Ausnahme bildet allerdings der nicht erweiterbare Speicherplatz.

KI und mehr High-Tech Funktionen reizen die Hardware aus

Das Herzstück des Google Pixel 8 ist zweifellos seine Kamera, die durch Künstliche Intelligenz (KI) zu einer der besten auf dem Markt wird. Die Pixel-Kamera nutzt die fortschrittliche KI von Google, um eure Fotos und Videos auf das nächste Level zu heben. Sowohl beim Schießen der Fotos, als auch in der Nachbearbeitung, in jedem Prozess verwendet das Google Pixel 8 Algorithmen und KI, um eure Bilder fantastisch aussehen zu lassen.

Eine kleine dezente Kamera, in der viel Software und KI steckt.

Mit Funktionen wie dem “Magischen Editor” könnt ihr eure Bilder direkt auf dem Smartphone bearbeiten. Störende Elemente lassen sich leicht entfernen, und mit wenigen Handgriffen könnt ihr Belichtung und Hintergrund nach euren Wünschen anpassen. Der “Magische Audio-Radierer” nutzt ebenfalls die KI von Google, um störende Hintergrundgeräusche zu eliminieren und euch ein kristallklares Klangerlebnis zu bieten.

Die Funktion “Beste Aufnahme” sorgt dafür, dass Gruppenbilder immer gelingen. Selbst wenn jemand geniest hat oder geblinzelt hat, wird aus ähnlichen Aufnahmen automatisch ein optimiertes Foto erstellt.

KI, die euer Handy endlich Smart für den Alltag macht:

Doch das Google Pixel 8 kann mehr als nur beeindruckende Fotos schießen. Mit Features wie der “Live-Übersetzung” könnt ihr Gespräche in Echtzeit in 49 Sprachen übersetzen, Nachrichten transkribieren und Schilder in der gewünschten Sprache anzeigen lassen. Die Funktion “Glasklare Anrufe” verstärkt Stimmen und filtert störende Hintergrundgeräusche heraus, damit ihr selbst in lauten Umgebungen klare Gespräche führen könnt.

Das Google Pixel 8 punktet nicht nur mit Leistung und KI-Funktionen, sondern auch mit Sicherheit. Regelmäßige Sicherheitsupdates für sieben Jahre und ein integriertes VPN bieten euch einen angemessenen Schutz für eure Daten.

Zusätzlich erhaltet ihr exklusive Google-Dienste wie 6 Monate Fitbit Premium, 6 Monate Google One Premium mit 2 TB Cloud Speicher und 3 Monate kostenloses YouTube Premium.

Entscheidet ihr euch für ein Google Pixel, bekommt ihr jede Menge Testversionen der Google Services dazu.

Insgesamt ist das Google Pixel 8 ein Smartphone, das nicht nur durch seine Hardware, sondern vor allem durch die Integration von Künstlicher Intelligenz überzeugt. Mit seinem aktuellen Saturn-Angebot von 719,99€ stellt es eine attraktive Option für all diejenigen dar, die ein zukunftssicheres, leistungsstarkes und smartes Smartphone suchen.