Google Pixel 7, Pixel 6a, Buds Pro und Watch: Die ganze Familie jetzt bei Amazon im Angebot

Schappt euch jetzt bei Amazon das starke Google Pixel 7, das Pixel 6a, die Pixel Watch oder die Pixel Buds Pro supergünstig im Angebot.

Die Frühlingsangebote sind offiziell vorbei, trotzdem könnt ihr bei Amazon sparen. Aktuell gibt es verschiedene Google Pixel-Produkte günstiger. Darunter das Pixel 7, das Pixel 6a, verschiedene Ausführungen der Watch und der Pixel Buds.

Amazon: Google Pixel 7 & Pixel 6a im Angebot

Seit einigen Jahren mischt Google mit der Pixel-Reihe kräftig auf dem Smartphone-Markt mit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man mittlerweile eine passende Nische gefunden und füllt diese erstklassig aus: Günstige Handys mit High-End-Technik, die bei der Leistung minimal unter den Flaggschiff-Modellen von Samsung und Co. liegen, dafür mit der puren Android-Erfahrung und einer der besten Kameras auf dem Markt punkten können.

Zwei Modelle, die diesen Ansatz quasi in Perfektion umsetzen, sind das Google Pixel 7 und das Pixel 6a. Beide bieten eine tolle Performance dank Googles hauseigenem Tensor- bzw. Tensor G2-Chips und können bei der Kamera-Qualität mit allen anderen Anbietern mithalten. Das Design ist darüber hinaus einzigartig und schick.

Bei Amazon bekommt ihr das Pixel 7 jetzt für nur 559,53€ und das Pixel 6a für nur 325,16€. Beide Modelle sind natürlich versandkostenfrei.

Jetzt zuschlagen: Pixel 7 im Angebot!

Pixel Buds und Watch ebenfalls günstiger

Darüber hinaus sind noch weitere Produkte aus dem Google Pixel-Sortiment aktuell günstiger. Mit der Pixel Watch am Handgelenk seid ihr immer auf dem neuesten Stand, ohne euer Handy rauskramen zu müssen. Nachrichten werden euch einfach direkt angezeigt. Außerdem könnt ihr eure Herzfrequenz messen und eure Leistungsdaten beim Sport tracken. Zwei Modelle sind im Angebot:

Abgerundet wird die Familie von den Pixel Buds, smarten und kabellosen In-Ear-Kopfhörern, die sich perfekt in das Google-Ökosystem integrieren lassen. Besonders beliebt sind hier die Pixel Buds Pro, die Apples AirPods ordentlich Konkurrenz machen.

