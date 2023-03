Jetzt bei Amazon vorbestellen: Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Edition

Bei Amazon könnt ihr jetzt die erst gestern vorgestellte Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Edition vorbestellen.

Zu besonderen Anlässen und Spielen produziert Nintendo gerne spezielle Versionen ihrer Konsolen. Gestern wurde eine neue Nintendo Switch OLED in der Zelda Tears of the Kingdom Edition vorgestellt. Diese setzt auf ein einzigartiges Design und kann ab sofort bei Amazon vorgestellt werden.

Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition bei Amazon

Die Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition erscheint am 28. April 2023. Wenn ihr sie jetzt vorbestellt, bekommt ihr sie direkt am Erscheinungstag. Das Spiel erscheint dann am 13. Mai, sodass ihr eure Konsole rechtzeitig bekommen solltet.

Bedenkt aber, dass es hier nur um die Konsole im besonderen Design geht, das Spiel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition kostet 369,99€. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr nicht zu lange überlegen, solche Special Editions sind für gewöhnlich schnell vergriffen und später nur deutlich teurer zu bekommen.

Schnappt euch die Nintendo Switch jetzt in der Zelda Edition!

Beim Design hat sich Nintendo wirklich selbst übertroffen. Grundsätzlich ist die Switch OLED in weiß gehalten. Grüne und goldene Elemente im Stil der The Legend of Zelda-Spiele zieren die Joy-Con und die Docking Station. Die Konsole selbst ist schwarz und bietet auf der Rückseite ein paar schicke Ornamente. Fans erhalten hier ein echtes Sammlerstück, das nicht nur im Schrank verstaubt, sondern auch täglich genutzt werden kann.

