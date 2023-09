Tauche ein in die Welt des Heimkinos mit dem Giaomar Full HD Beamer – 300 “Zoll”, 13000 Lumen und 1080P Auflösung

Mit dem Giaomar Full HD Beamer könnt ihr fantastische Kinoabende veranstalten und Gaming aus einer sprachlosen Perspektive erleben.

Ihr träumt von einem Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden? Dann ist der Giaomar Full HD Beamer die perfekte Wahl für euch! Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 13000 Lumen und einer nativen Auflösung von 1080P bietet dieser Beamer eine gestochen scharfe Bildqualität, die euch in eine andere Welt eintauchen lässt. Spart jetzt 39% bei Amazon und bezahlt nur noch 183,95€ statt 299,99€.

Achtet darauf, ob bei euch ein Coupon angezeigt wird, so könnt ihr 30€ zusätzlich sparen und diese Hardware kostet nur noch 153,95€. Damit spart ihr fast 50% gegenüber dem unverbindlichen Preis.

Folgendes bietet euch der Giaomar Full HD Beamer

Mit einer Projektionsgröße von bis zu 300 “Zoll“ könnt ihr eure Lieblingsinhalte auf einer riesigen Leinwand genießen und jedes Detail in lebendigen Farben und gestochen scharfer Klarheit erleben.

Der Beamer verfügt über eine 5G WiFi-Verbindung, die eine schnelle und stabile drahtlose Übertragung ermöglicht. Ihr könnt problemlos Inhalte von eurem iOS- oder Android-Gerät, Fire Stick, HDMI oder USB abspielen. Somit könnt ihr eure liebsten Serien streamen oder mit euren Urlaubsfotos angeben.

Mit der integrierten Bluetooth-Funktion könnt ihr auch kabellos eure Musik über externe Lautsprecher oder Kopfhörer genießen. Taucht ein in den satten Klang und erlebt ein immersives Audioerlebnis, das eure Filmabende auf ein neues Level hebt.

Der Giaomar Beamer ist nicht nur leistungsstark, sondern auch kompakt und tragbar. Ihr könnt ihn problemlos von Raum zu Raum transportieren oder sogar im Freien verwenden. Organisiert eine Filmnacht im Garten oder genießt eure Lieblingsspiele auf einer großen Leinwand im Park – Es gibt etliche Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt.

Mit der Kompatibilität zur PlayStation 5 könnt ihr auch die neuesten Spiele in beeindruckender Qualität spielen. Taucht ein in die virtuelle Welt und erlebt Gaming wie nie zuvor. Die schnelle Reaktionszeit und die gestochen scharfe Bildqualität des Giaomar Beamers lassen euch jedes Detail erkennen und sorgen für ein ultimatives Spielerlebnis.

Weitere Angebote

