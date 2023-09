Zelda: Tears of the Kingdom – Bundle mit der schönsten Nintendo Switch OLED im Angebot bei Otto

Die schönste Nintendo Switch OLED bekommt ihr jetzt im Angebot bei Otto. Passend dazu gibt es das neue Zelda: Tears of the Kingdom im Bundle.

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Nintendo Switch OLED seid, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Bei Otto gibt es aktuell die Zelda: Tears of the Kingdom Edition der Handheld-Konsole zusammen mit dem gleichnamigen Spiel für nur 364,99€. Das ist ein echter Schnäppchenpreis für die wohl schönste Switch OLED, die es gibt.

Die Nintendo Switch OLED in der Tears of the Kingdom Edition zeichnet sich durch ein edles Design aus, das von dem neuen Spiel inspiriert ist. Die Konsole ist in einem edlen Weißgold gehalten und mit verschiedenen ikonischen Symbolen aus der Welt von Zelda verziert.

Das Highlight des Bundles ist natürlich das Spiel Zelda: Tears of the Kingdom, das exklusiv für die Switch erschienen ist. Das Spiel ist der Nachfolger von Zelda: Breath of the Wild, dem preisgekrönten Open-World-Abenteuer, das viele Fans begeistert hat. In Tears of the Kingdom erlebt ihr eine neue Geschichte mit Link und Zelda, die sich einer dunklen Bedrohung stellen müssen, die das Königreich Hyrule heimsucht. Das Spiel bietet euch eine riesige Spielwelt, die ihr frei erkunden könnt, sowie viele Rätsel, Kämpfe und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Wenn ihr euch dieses Bundle sichern wollt, solltet ihr schnell sein, denn es ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Schlagt also am besten gleich zu und bestellt euch die Zelda: Tears of the Kingdom Edition der Switch OLED zusammen mit dem Spiel bei Otto. Ihr werdet es nicht bereuen!

Noch mehr spannende Angebote stellen wir euch in unserer Übersicht vor. Hier findet ihr jeden Tag neue Produkte und Aktionen aus dem Gaming-, Hardware- und Multimedia-Bereich. Von uns für euch verglichen und geprüft. Schaut doch mal vorbei!