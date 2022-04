Twitch-Streamer quietscht bei neuem Charakter in Genshin Impact – „So stark, so unglaublich cool“

Ayato Kamisato ist der neueste Charakter in Genshin Impact. Im Vorfeld gab es viel Hype um den galanten Schwertkämpfer, aber auch viele Zweifel an seiner Stärke im Spiel. Twitch-Streamer Tectone kriegt nicht genug von Ayato. MeinMMO sagt euch, wieso.

Um Ayato Kamisato, dem neuesten 5-Sterne-Charakter in Genshin Impact, gab es schon viel Hype, bevor man überhaupt sein Gesicht gesehen hat. Die Vorfreude war so groß, dass eine kleine Tonaufnahme seiner Stimme die Fans geradezu in Ekstase versetzt hat.

Als die Entwickler dann den Hydro-Schwertkämpfer mit bläulichem Haar endlich gezeigt haben, waren die Fans sofort verliebt. Doch nach den Leaks im Vorfeld gab es Befürchtungen, dass Ayato „style over substance“ ist – also nur gut aussieht, nicht stark kämpft.

Twitch-Streamer Tectone hat Ayato aber nach seinem Release in Patch 2.6 ausgiebig ausprobiert, und quietscht dabei sprichwörtlich vor Begeisterung.

Genshin Impact zeigt alle Inhalte aus Update 2.6 im Video – Seht hier, was euch erwartet

Twitch-Streamer sagt über Ayato: „Ich bin so glücklich, er wurde dem Hype gerecht“

Der Genshin-Impact-Steamer Tectone hat Ayato auf C0 getestet, also in der schwächsten möglichen Form von Ayato. Denn wie alle anderen Charaktere (mit einer Ausnahme) werden die Helden in Genshin Impact stärker, wenn ihr sie über das Gache-System mehrmals ergattert.

Mit nur einer einzigen Kopie von Ayato hat Tectone zunächst die Ästhetik von Ayato auf die Probe gestellt und hatte – wie erwartet – nichts zu meckern. Insbesondere die Elementarfähigkeit des Schwertkämpfers hat es ihm angetan.

Ayato zieht sein Schwert und in wenigen Sekunden macht er mehrere Schläge, die so schnell sind, dass ein transparentes „Nachbild“ des Charakters zu sehen ist. Diese Animationen begeistern Tectone so sehr, dass er vor Begeisterung den Mund nicht schließen kann:

Das ist unironisch und eindeutig meine Lieblings-Angriffsanimation im Spiel, und man kann sie einfach gedrückt halten.

Seht hier im Video, wie Tectone auf Ayato Kamisato reagiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Doch diese Elementarfähigkeit sieht nicht nur cool aus. Wie Tectone voller Begeisterung feststellt, räumt sie auch problemlos mit den Feinden auf.

Der Prügelknabe für die Tests des Twitch-Streamers ist der arme Samurai Masanori, den Ayato vor allem mit den Team-Kollegen Yun Jin und Fischl in Sekundenbruchteilen kaputt prügelt.

Ayato ist für den Streamer deshalb nicht nur „so stark und so unglaublich cool“, er ist auch „einer der besseren C0-Charaktere, die ich je gespielt habe.“

Abschließend fasst der Streamer zusammen: „Ich bin so glücklich. Ayato ist meinem Hype gerecht geworden. Ich bin aufgeregt und das war so verdammt cool. Was interessiert mich der internen Cooldown, wenn ich Dinge so einfach ohne jegliche Elementarinteraktionen zerstören kann?“

Habt ihr Ayato schon ausprobiert? Wenn ja, wie findet ihr den Hydro-Schwertkämpfer? Oder bewahrt ihr euch euer Urgestein für einen anderen Charakter auf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Auch was nach Ayato kommt, ist schon bekannt. Neulich haben die Entwickler die nächsten Charaktere für Genshin Impact vorgestellt:

Genshin Impact zeigt 2 neue Charaktere – Kriegen wir starke Supporter?