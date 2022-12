Wireless Gaming Tastatur von Corsair im Mini-Format jetzt bei Amazon im Angebot zum Tiefstpreis

Mit einer Wireless Gaming Tastatur im Mini-Format seid ihr immer flexibel. Bei Amazon ist aktuell ein Modell von Corsair im Angebot.

Es handelt sich dabei um die Corsair Gaming K70 PRO MINI Wireless. Die Gaming Tastatur setzt auf mechanische Tasten, ein handliches 60%-Design, eine lange Akkulaufzeit und schicke RGB-Beleuchtung. Perfekt für kleine Schreibtische, auf Reisen oder für alle, die ein aufgeräumtes Design bevorzugen.

Amazon: Wireless Gaming Tastatur im Angebot

Das Angebot: Bei Amazon kostet die Corsair Gaming K70 PRO MINI Wireless aktuell günstige 149€. Die UVP liegt bei 199,99 Euro. Der Versand ist kostenlos.

Der Preis im Vergleich: Amazon bietet hier den besten Preis für die Wireless Gaming Tastatur. Ein anderer Händler hat das Modell zwar ebenfalls für 149€ im Angebot, hier kommen aber nochmal 7,99 Euro für den Versand oben drauf. Einen günstigeren Preis hat es darüber hinaus bisher noch nie gegeben. Generell ist die Tastatur erst zum zweiten Mal überhaupt unter 150 Euro zu bekommen. (Quelle: geizhals.de)

Corsair Gaming K70 PRO MINI Wireless

Bei der Corsair Gaming K70 PRO MINI Wireless handelt es sich um eine kabellose Gaming Tastatur im 60%-Format. Sie ist also kleiner als herkömmliche Tastaturen. Diese Verkleinerung wird durch das Entfernen bestimmter Tasten ermöglicht. Einen Nummernblock oder Pfeiltasten sucht ihr hier vergeblich. Vieles davon wird aber eh nur selten genutzt und der zum Schreiben und Zocken benötigte Bereich ist vollständig und in normalem Format vorhanden. Das Design ist perfekt für das Spielen und Arbeiten auf Reisen oder auf begrenztem Raum, macht aber auch so viel her, weil der Arbeitsplatz angenehm aufgeräumt bleibt.

Im Test der Kollegen von der GameStar kann das Modell von Corsair aufgrund der guten Verarbeitung, des schicken Designs und der langen Akku-Laufzeit überzeugen. Folgendes Fazit wird dort gezogen:

Obwohl ich schon so viele Jahre mit PCs zu tun habe, hält das Gamer-Leben immer wieder nützliche Überraschungen für mich bereit. Dazu zählt nun auch die Corsair K70 Pro Mini Wireless. Ich wusste vor diesem Test nicht, dass ich sie brauche, nun will ich sie nicht mehr missen. Und das trotz fehlender Pfeiltasten. Von Zeit zu Zeit versuche ich diese vergebens zu nutzen, beispielsweise zum Navigieren im Browser. Dass sie per Drücken der FN-Taste auf anderen Tasten doppelt belegt sind, hilft meinem über Jahrzehnte trainierten Muskelspeicher nur wenig. In meinen Augen ein großer Haken. Ein Haken jedoch, der zum waschechten Verkaufspunkt avanciert. Denn nur durch das konsequente Opfern einiger Tasten kann die K70 Pro Mini Wireless im 60-Prozent-Formfaktor gefertigt werden. Für mich ist sie dadurch der ideale Reisebegleiter. Ab jetzt kommt sie überall mit hin.

