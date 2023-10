Gaming-SSD mit 2TB und Heatsink jetzt enorm bei Amazon reduziert

Diese Gaming-SSD ist optimal für eure PS5 oder eine nützliche Aufstockung für euren PC. Jetzt das starke Angebot bei Amazon nutzen.

Dieses Teil hat es in sich und ist definitiv eine hervorragende Wahl, um euren Speichervorrat zu erhöhen. Mit einer rasanten Geschwindigkeit von bis zu 6600MB/s und einem integrierten Heatsink bietet diese SSD genügend Attribute für jeden Spieler mit Ansprüchen. Spart 35% und bezahlt jetzt über 60€ weniger.

Darum könnt ihr euch für diese Gaming-SSD entscheiden

Die Crucial P5 Plus ist mit der PCIe Gen4-Schnittstelle ausgestattet, die eine ultraschnelle Datenübertragung ermöglicht. Ladezeiten sind kaum spürbar, sodass ihr nahtlos in ein Abenteuer starten könnt. Selbst aufwendige Open-World-Spiele wie Red Dead Redemption 2 oder detailreiche Deckungs-Shooter wie The Division 2 sind kein Problem. Dank dieser Komponente müsst ihr keine Abstriche bei der Performance machen.

Mithilfe vom intrigierten Heatsink ist eure SSD auch bei langwierigen Sessions cool. Wenn ihr starke Games wie Cyberpunk 2077 oder kommende AAA-Games spielt, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Sie bleibt dennoch im optimalen Temperaturbereich.

Die Kompatibilität mit der PlayStation 5 macht die Crucial P5 Plus zur idealen Wahl für alle PS5-Besitzer. Ihr könnt die SSD einfach in eure Konsole einbauen und von den zahlreichen Vorteilen profitieren, die sie bietet. Dazu gehört nicht nur eine verbesserte Performance, sondern auch ein umfangreicher Speicher von 2TB. Endlich könnt ihr mehr Titel in eurer Bibliothek behalten oder zusätzliche Multimedia-Inhalte speichern.

Die Installation geht leicht von der Hand. Dank des M.2-Formfaktors lässt sich die SSD problemlos in eure PS5 einbauen. Einfach anschließen, befestigen und schon seid ihr bereit für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis.

Unsere Übersicht zu etlichen Angeboten und Geheimtipps

