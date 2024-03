Gaming-PC mit RTX-Grafik & Ryzen-CPU für weit unter 1.000€: Endlich wieder günstig zocken!

Wenn ihr sparen müsst und trotzdem ein wenig Leistung haben wollt, ist dieser Gaming-PC die optimale Wahl. Schnappt ihn euch bei Saturn im Angebot und genießt tolle Momente beim Gaming.

Zunächst muss man positiv anmerken, dass ihr mit diesem PC etliche Titel in einer qualitativen FHD-Auflösung spielen könnt. Die RTX 3060 mag ihre Grenzen bei harten Blockbustern erreichen, aber auch hier hilft die DLSS-Technologie ab. Je nach Einstellung könnt ihr selbst Spiele wie Cyberpunk 2077 mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde spielen. Aber auch die Ryzen-CPU macht einen soliden Job. Spart jetzt 250€ und zahlt nur 749€ statt 999€.

Darum ist dieser Gaming-PC ein Preis-Leistungs-König

Die Desktop-RTX-3060 befindet sich in etwa fast auf dem Leistungsfeld einer RTX-3070-Laptop-GPU. Da ich selbst so eine mobile GPU besitze, kenne ich die Stärken. Bei vielen Spielen erreiche ich zwischen 60 und 120 Bildern pro Sekunde. Bei diesem Gaming-PC wird es auch kaum anders aussehen. Es ist also klug, wenn ihr euch einen FHD-Monitor mit 144Hz oder mehr holt. Bei FPS-Shootern mit niedriger Anforderungen könnt ihr sogar noch etwas mehr herausholen.

Schnappt euch diesen Gaming-PC bei Saturn

Auch wenn diese Grafikkarte ganze 12GB GDDR6-Speicher verfügt, was beachtlich für eine solide FHD-Karte ist, würde ich euch dennoch beim Spielen keine WQHD-Auflösung empfehlen, wenn ihr diesen PC zukunftssicher für ein paar Jahre mehr nutzen wollt.

Der AMD Ryzen 5 4500 besitzt einen Basistakt von 3,6GHz und kann einen maximalen Boost-Takt von bis zu 4,1GHz erreichen. Hinsichtlich des L2 oder L3-Caches liefert er keine bahnbrechenden Leistungskapazitäten ab, aber fürs FHD-Gaming und kleine Anwendungen ist er eine günstige und starke Budget-CPU.

Anzahl der CPU Kerne: 6x Prozessortakt: 3.60GHz Max. Turbotakt: 4.10GHz Sockel: So.AM4 Fertigungsprozess: 7nm TDP: 65W L2 Cache: 6x 512kB L3 Cache: 8MB Eine kleine Übersicht zur CPU-Leistung

Mit 16GB DDR4-RAM könnt ihr problemlos mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und nahtlos zwischen ihnen wechseln. Die 1TB SSD erfrischt euer Gaming-Setup mit rasanten Ladezeiten und genügend Speicherplatz.

Beachtet, dass hierbei kein Betriebssystem enthalten ist. Damit habt ihr aber die volle Kontrolle, eines nach eurer Wahl mit allerlei Programmen zu installieren.

Pro RTX 3060 (DLSS)

Gute Synergie aller Komponenten

Hohe Bildraten im FHD-Gaming

Ausgezeichnet für FPS-Shooter

Absolutes Top-Angebot Contra Für eine WQHD-Auflösung nur bedingt geeignet

Kein High-End-Gaming

