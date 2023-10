300€ sparen: Dieser Gaming-Laptop mit RTX 4070 und Ryzen 9 ist gerade unschlagbar günstig

Schnappt euch jetzt bei NBB einen starken Gaming-Laptop mit RTX 4070, Ryzen 9-CPU und mehr im Tiefstpreis-Angebot und spart satte 300€!

Mit einem Gaming-Laptop seid ihr nicht an einen festen Ort gebunden und müsst trotzdem nicht auf Leistung verzichten. Monitor, Tastatur und Maus sind außerdem schon fest dabei. Perfekt für LAN-Partys und Reisen! Bei NBB ist gerade ein hervorragend ausgestattetes Modell von Asus um ganze 300€ reduziert im Angebot.

Gaming-Laptop mit RTX 4070 im Angebot

Erstklassige Ausstattung: Die Zeiten, in denen Laptops gerade so unter Vollast Browsergames abspielen konnten, sind lange vorbei. Der ASUS TUF Gaming A17 lässt in der Ausstattungsvariante FA707XI-HX039W beispielsweise manchen Heim-PC alt aussehen:

GeForce RTX 4070

AMD Ryzen 9 7940HS

17.3″ Display

1920×1080 (FHD)

144Hz Bildwiederholrate

Mit dem Laptop zockt ihr auch aktuelle Spiele problemlos mit vollen Grafik-Einstellungen und hohen FPS in Full-HD. Und das, egal, wo ihr euch aufhaltet. Mit nur 2.6kg ist das Modell nämlich sehr mobil und begleitet euch auf jeder Reise!

So gut ist das Angebot: Bei NBB kostet der ASUS TUF Gaming A17 aktuell nur 1399€. Für den Versand kommen nochmal 7,99€ dazu.

Die UVP des Laptops liegt bei 1699€, ihr spart im Vergleich dazu also starke 300€.

Das Modell war zudem noch nie so günstig wie jetzt gerade. Bis vor kurzem lag der Tiefstpreis sogar noch bei 1529€! Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 1474,98€ mit Versand. Das Angebot ist also ein echtes Schnäppchen! (Quelle: geizhals.de)

