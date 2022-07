Razer Blade 15 – schneller Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 jetzt bei Amazon im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr mit dem Razer Blade 15 gerade einen Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 und richtig guter Ausstattung zum Tiefstpreis.

Das Razer Blade 15 kommt dabei mit einer GeForce RTX 3070, einem Intel Core i7-Prozessor, WQHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Lasst euch dieses Angebot nicht entgehen!

Razer Blade 15 zum Tiefstpreis bei Amazon

Das Razer Blade 15 Profi-Modell gibt es bei Amazon aktuell schon für günstige 1705,19€. Der Versand ist dabei wie immer kostenlos und die Lieferzeit beträgt nur wenige Werktage.

Bei dem Angebot handelt es sich um den mit deutlichem Abstand besten Preis auf dem Markt. Bei anderen Anbietern müsst ihr nämlich mindestens 2273,44 Euro zahlen. Außerdem war das angebotene Modell auch vorher nie so günstig zu haben. Der alte Tiefstpreis von 1794,94 Euro wird sogar recht deutlich unterboten. (Quelle: geizhals.de)

Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070

Das Razer Blade 15 steht für atemberaubende Gaming-Erfahrungen, sowohl Zuhause als auch unterwegs. Der Gaming-Laptop kommt mit eine eingebauten GeForce RTX 3070 von NVIDIA, die in Verbindung mit dem Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation für beeindruckende Leistung sorgt.

Das 15,6″ große Display löst in WQHD auf und hat eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Mit dem Gerät könnt ihr also auch in kompetitiven Situation ohne Einschränkungen antreten. Arbeitsspeicher und Festplatte sind ausreichend groß können bei Bedarf aber auch ganz einfach erweitert werden.

Insgesamt bieten Amazon und Razer hier ein wirklich umfangreiches Gesamtpaket zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Hier alle technischen Daten auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale 15.6″ Auflösung 2560×1440 (WQHD) Panel IPS Bildwiederholrate 165 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Prozessor Intel Core i7-11800H Arbeitsspeicher 16GB Festplatte 1TB SSD Betriebssystem Windows 10 Home 64bit Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x USB-A 3.1, 2x Thunderbolt 4, 1x Klinke, 1x Razer Power Connector (Netzanschluss) Abmessungen (BxTxH) 355x235x16.9mm Gewicht 2.01kg

