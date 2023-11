Wenn ihr auf der Suche nach einem maximal effizienten Gaming Laptop seid, ist die Suche jetzt beendet! Der ASUS TUF Gaming A16 überzeugt schon vor dem Black Friday mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis.

So langsam steigen die Grafikkarten-Preise wieder, vor allem die RTX 4090 erinnert an die dunklen Zeiten der Chip-Knappheit. Aber keine Sorge, neue Gaming-Hardware muss nicht teuer sein! Laptops sind der perfekte Kompromiss zwischen Leistung und Preis, und dieses ASUS Gerät reizt sein Budget bestens aus!

So gut ist der effiziente Gaming Laptop

Wenn es ums Zocken in FullHD geht, lässt dieser Laptop keine Wünsche offen. Dank der vereinte AMD-Power des Ryzen 9 Prozessors und der RX 7600S gibt es kaum ein Spiel, das auf dem 165 Hz schnellen Display nicht flüssig läuft! Die SSD ist mit 512 GB groß genug und sorgt für angenehm schnelle Ladezeiten.

Die Hardware im Überblick

Prozessor: ‎AMD Ryzen 9 7940HS

‎AMD Ryzen 9 7940HS Grafikkarte: AMD Radeon RX 7600S

AMD Radeon RX 7600S Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-4800 RAM

16 GB DDR5-4800 RAM Festplatte: 512 GB M.2 PCle SSD

512 GB M.2 PCle SSD Bildschirm: 16 Zoll FHD (1920 x 1200 Pixel), 165Hz

16 Zoll FHD (1920 x 1200 Pixel), 165Hz Größe/Gewicht: 355 x 252 x 26,8 mm; 2,2 kg

Bei MediaMarkt bekommt ihr ihn aktuell reduziert für 1349€. Das ist nach unseren Recherchen tatsächlich der bisherige Bestpreis! Für so ein gelungenes Gesamtpaket ist dieser auch absolut angemessen. Ihr habt noch bis zum 23. November Zeit, euch dieses Preis-Leistungs-Wunder zu schnappen, also ab in den Shop!

Office Laptops und Convertibles zu starken Preisen

Seid ihr Gaming-technisch bereits bedient, sucht aber noch ein mobiles Arbeitsgerät, hat MediaMarkt auch hier ein paar Highlights für euch. Ihr bekommt das Lenovo Yoga 7 etwa deutlich reduziert, oder das Acer Aspire 3 mit den wichtigsten Office Anwendungen, die euch im Abo nur noch die Hälfte kosten.

