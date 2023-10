Gaming-Headset zum Tiefstpreis bei Amazon:  360° Surround-Sound & Hi-Res Audio

Mit diesem Gaming-Headset erhaltet ihr die absolute auditive Gegenwehr, um eure Gegner zu bezwingen. Das Angebot ist befristet auf Amazon.

Dieses Teil beschert euch vielseitige Vorteile und Funktionen. Zum einen ist es mit diversen Plattformen wie Xbox, PC, PS5, PS4 und Switch kompatibel. Das ist aber noch längst nicht alles. Mithilfe von Hi-Res Audio, 360° Surround-Sound, dem GameDAC Gen 2 und dem ClearCast Gen 2-Mikrofon seid ihr im Kommunikationslevel und auf der Soundebene ganz weit vorn. Spart ganze 32% und bezahlt somit nur 189,99€ statt 279,99€.

Deswegen ist dieses Gaming-Headset eine ideale Wahl

Durch Hi-Res Audio sind eure Klänge echter und intensiver. Ihr werdet merken, wie euch die Sounds in Filmen, Serien, oder euren Spielen tiefer ins Geschehen reißen. Für euch ist die Chance groß, sich so fühlen, als wärt ihr direkt dabei.

Der 360° Surround-Sound ist ein klarer auditiver Vorteil im Kampf. Ihr könnt in taktischen Games wie „Rainbow Six Siege“ eure Gegner orten und das Blatt geschickt herumreißen. Auch in lebhaften Story-Games wird euch die Soundqualität umhauen – unter anderem die intensiven Laute der Clicker im postapokalyptischen Meisterwerk „The Last of Us.“

Es ist mit dem GameDAC Gen 2 ausgestattet, einem leistungsstarken Audio-Controller, der euch eine vollständige Kontrolle über euer Klangerlebnis gibt. Ihr könnt den Sound nach euren Vorlieben anpassen, indem ihr Equalizer-Einstellungen vornehmt, den Chat-Mix anpasst oder die Lautstärke regelt.

Durch das ClearCast Gen 2-Mikrofon könnt ihr euch auf eine saubere Kommunikation einstellen. Damit sind Teamabsprachen in spannenden PVP-Games wie League of Legends kein Problem. Auch wichtige Meetings für eure Projekte oder Arbeit sind mit diesem Headset hervorragend umsetzbar. Das Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus und fokussiert sich auf eure Stimme, sodass ihr stets klar verstanden werdet.

Eine vielseitige Stärke ist die Zugänglichkeit für etliche Plattformen: Xbox, PC, PS4, PS5 und Switch. Verbindet euch unterwegs, um jederzeit von den neuen exzellenten Sounds zu profitieren.

