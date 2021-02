Im neusten Update 15.30 für Fortnite kamen drei neue exotische Waffen ins Spiel: der Burst Quad Launcher, die Chug Cannon und die Frozen SMG. MeinMMO verrät euch, was die Waffen können und wo ihr sie findet.

Was sind das für Waffen? Die drei neuen exotischen Waffen sind eine der wichtigsten Änderungen im neusten Update 15.30 vom 2. Februar 2021 in Fortnite. Bei den Waffen handelt es sich um:

den Burst Quad Launcher, einen starken aber langsamen Raketenwerfer

die Chug Cannon, mit der ihr euch und Freunde heilen könnt

das Frozen SMG, eine Maschinenpistole, die noch nicht im Spiel zu erhalten ist

In unseren deutschen Patch Notes verraten wir euch, was noch alles in Update 15.30 steckt. Unter anderem kommt etwa ein limitierter Mandalorian-Modus.

Tipp: Für alle Waffen benötigt ihr Goldbarren. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr schnell und leicht an Goldbarren in Fortnite kommt. Wir verraten euch hier, wie ihr in jeder Runde an die neuen Knarren kommt.

Burst Quad Launcher in Fortnite

Das kann der Launcher: Der Raketenwerfer hält vier Raketen in seinem Magazin bereit, die ihr mit ihm abfeuern könnt. Der Quad Launcher feuert dabei pro Schuss zwei Raketen in kurzer Folge nacheinander.

Mit 42 Schaden an Spielern haut er ordentlich rein, benötigt mit 5,4 Sekunden aber auch lange zum nachladen. Nutzt ihn am besten, um einen Kampf zu eröffnen oder Strukturen einzureißen und wechselt dann zu schnelleren Waffen für die Begegnung.

Wo finde ich ihn? Für den Quad Launcher müsst ihr mit dem NPC Fishstick reden und den Raketenwerfer von ihm kaufen. Die Waffe kostet 600 Goldbarren. Achtet also darauf, vorher die benötigte Menge im Inventar zu haben. Fishstick kann an zwei Positionen auf der Map erscheinen:

im Hotel Craggy Cliffs

oder in Choral Castle

Wenn ihr bei der ersten Position kein Glück habt, müsst ihr die zweite aufsuchen. Glücklicherweise liegen sie recht nah aneinander. Sucht dort nach Fishstick und sprecht mit ihm. Wählt die Option für den Raketenwerfer aus, bestätigt die Auswahl und ihr haltet den Burst Quad Launcher in Händen.

Die Fundorte des Quad Launchers. Bildquelle: Dexerto.

Chug Cannon in Fortnite

Das kann die Kanone: Die Chug Cannon funktioniert ähnlich wie die Bandagen-Bazooka aus Kapitel 2 von Fortnite. Mit ihr könnt ihr auf Freunde oder euch selbst ballern, um euch um 18 Trefferpunkte zu heilen. Die Waffe verbraucht dazu keine richtige Munition (lässt sich also nach einer Wartezeit automatisch wieder aufladen) und lässt sich recht schnell nachladen, was sie vor allem in Squads zu einem wertvollen Werkzeug in längeren Kämpfen machen kann.

Wo finde ich sie? Zu kaufen gibt es die Chug Cannon beim NPC Genesung. Wie der Burst Quad Launcher kostet auch sie 600 Goldbarren – nehmt also genügend davon mit. Genesung kann ebenfalls an zwei Orten auf der Map spawnen:

in Craggy Cliffs

und in Hilltop House

Diese Positionen liegen sogar noch näher zusammen als Craggy Cliffs und Choral Castle, sodass ihr nur einen kurzen Weg zurücklegen müsst, wenn ihr Genesung nicht sofort findet. Sprecht sie an und wählt die Option zum Kauf von ihr, um die Chug Cannon zu erhalten.

Die Fundorte der Chug Cannon. Bildquelle: Dexerto.

Frozen SMG in Fortnite

Das kann die SMG: Das Frozen-SMG ist mit 20 Schaden pro Schuss, einer hohen Feuerrate und einer Magazin-Größe von 35 eine solide Option für Kämpfe gegen Spieler. Sie nutzt leichte Munition und kann in 2,1 Sekunden nachgeladen werden. Wenn ihr einigermaßen zielsicher seid, solltet ihr einen oder sogar mehrere Gegner aber problemlos mit einem Magazin erledigen können.

Wo finde ich sie? Die Maschinenpistole wurde zwar bereits in den Spieldaten gefunden und kam mit dem Patch, aber ist selbst noch nicht im Spiel zu erhalten. Wir tragen ihren Fundort hier nach, sobald sie verfügbar ist.

Habt ihr euch die Waffen schon besorgt? Findet ihr sie zu stark oder zu schwach, nützlich oder überflüssig? Welche gefällt euch am besten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die drei Waffen erweitern die Liste der exotischen Waffen in Season 5 von Fortnite. Wenn ihr euch ansehen wollt, was es sonst noch zu holen gibt, findet ihr hier alle exotischen Waffen von Season 5 und ihre Fundorte.