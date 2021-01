Ey Fortnite, 2012 hat angerufen und will seinen Tanz zurück

Einige scheinen wohl der Meinung zu sein, dass Tänze ruiniert werden, wenn sie in Fortnite erscheinen. Es gibt aber sicher auch Spieler, die sich freuen, wenn sie nun den Gangnam Style auch in Fortnite tanzen können.

Was sagen die Spieler zur Rückkehr des Gangnam Styles? Unter dem Post auf Twitter, der den Emote offiziell im Item-Shop ankündigt , gibt es verschiedene Meinungen dazu. Einige scheinen sich darüber zu freuen, andere denken, das würde den Tanz ruinieren. So sagen sie:

Was ist das für ein Emote? Am Freitag, dem 29. Januar um 1:00 Uhr aktualisierte sich der Item-Shop und im Angebot gibt es jetzt den neuen Emote „Gangnam Style“ für 500 V-Bucks.

