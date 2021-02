Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 15.30?

Heute, am Dienstag, dem 2. Februar, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 15.30 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 15.30 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und soll heute aufgespielt werden. Mit dem Patch werden einige Änderungen vorgenommen und Fehler behoben.

Update 12:34 Uhr: Das Update 15.30 ist jetzt da. Wir haben die wichtigsten Änderungen gesammelt und eine eigene Form von deutschen Patch Notes für euch erstellt.

Bevor sich Spieler aber wieder auf der Map austoben und die ganzen Änderungen erkunden können, werden wie üblich die Fortnite-Server für eine Weile heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 15.30 startet um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr könnt ihr zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite für kurze Zeit down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa spätestens um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten aber für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es gleich hier auf MeinMMO von uns erfahren.

Wann kommen die Patch-Notes? Aus Erfahrung der letzten Updates im neuen Kapitel von Fortnite, dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden.

Sollte dies heute wieder eintreffen, werden wir die größten Änderungen für euch sammeln und in Form von deutschen Patch Notes hier auf MeinMMO veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 15.20?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat bei der Ankündigung des Updates gleich ein paar Neuerungen vorgestellt. Das soll euch heute nach der Downtime erwarten:

Ein neuer Mando-Jäger-LTM

2 neue exotische Waffen – die wurden vermutlich bereits mit den 12 Exotics schon geleakt

Neue Geräte und Optionen für den Kreativmodus

Außerdem sollen heute noch Änderungen an den Superhelden-Skins vorgenommen werden. Nachdem diese den Spielern einen unfairen Vorteil verschafft hatten, erhalten sie nun mit Update 15.30 einen Nerf.

Die Superhelden-Skins erhalten mit Update 15.30 einen Nerf

Das Update 15.30 scheint einige Änderungen und Neuerungen zu bringen. In wenigen Stunden werden wir sehen, was sonst noch alles im Patch steckt. Auch das Fortnite-Crew-Abo hat sich wieder aktualisiert und ihr findet dort jetzt das Crew-Pack von Februar 2021. Dieses bietet nun einen neuen Crew-Skin und passende Cosmetics dazu an.