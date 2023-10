Großer Erdöl-Konzern erstellt schicke Map für Fortnite, will damit Spieler begeistern – Doch die Idee geht nach hinten los

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Wie seht ihr das? Findet ihr die neue Fortnite-Map und die Kollaboration gut? Oder seht ihr es wie der Großteil der User und findet die Kampagne absolut nicht in Ordnung? Schreibt es uns in die Kommentare.

Insgesamt kommt die Werbekampagne von Shell nicht gut an. Die User machen dies in ihren Kommentaren und den fehlenden Upvotes deutlich. Jungen Menschen ist Klimaschutz wichtig und sie achten insgesamt auf eine bessere Klimabilanz. Dementsprechend sind ihnen erneuerbare Energien näher, als nachweislich umweltschädlichen fossile Brennstoffe wie Öl und Gas – das Hauptgeschäft von Firmen wie Shell.

Auch auf TikTok lassen die meisten Nutzer kein gutes Haar an der Kampagne. Unter einem Promo-Video der Streamerin Chica zum Beispiel wollen sie unter anderem wissen, viel Geld sie für die Werbung bekommen hätte. Wieder andere merken an, dass die Hälfte der Fortnite-Spieler noch nicht alt genug fürs Autofahren seien.

Die weiteren Kommentare schlagen in die gleiche Kerbe. User mikeware5567 nennt die Kampagne den “verzweifeltste[n] und erbärmlichste[n] Versuch, den ich je gesehen habe, “die Kinder” anzusprechen”. randomkiller2087 hingegen fragt, ob es auch eine Cutscene geben wird, in der Beweise für den Klimawandel vergraben werden.

Wer ist an der Promotion beteiligt? Aktuell läuft die Werbekampagne vorrangig in den USA. Laut Media Matters arbeitet Shell dafür mit mindestens sechs englischsprachigen Twitch-Streamern zusammen, die gemeinsam eine mehr als 5.5 Millionen große Gefolgschaft haben: Punisher , NateHill, Chica, BrookeAB , Astrobounder und Grady_Rains.

Was bezweckt Shell mit der Welt? Der Konzern kündigte im Juni an, seinen Fokus wieder vermehrt auf die Produktion von Öl und Gas zu legen und nicht auf erneuerbare Energien. Die Fortnite-Map ist Teil einer groß angelegten Werbekampagne, welche eben diese Produkte einer jüngeren Zielgruppe näher bringen soll.

