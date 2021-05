Neuer Modus könnte Spieler des ursprünglichen Fortnite echt verärgern

Für Rette die Welt war das damals so etwas wie der Sargnagel. Von Epic hieß es: Updates für den PvE-Part werde es ab nun seltener geben und viele der ursprünglichen Spieler waren ein letztes Mal traurig, ehe sie dem Spiel teilweise unter Tränen den Rücken kehrten . Zwar gibt es noch Updates, wie eine neue Season nun im April 2021 (via Epic ), allerdings erscheinen die nur noch selten.

Nach dem etwas holprigen Start von Rette die Welt erschuf Epic nur wenige Monate später den Battle-Royale-Modus. Der wurde dann so schnell so erfolgreich, dass der PvE-Modus fast völlig vernachlässigt wurde.

Daybreak soll ein PvE-Modus mit Sandbox-Survival werden. In der gefundenen Beschreibung heißt es: „Du wachst alleine und unbewaffnet an der Küste einer Insel auf, ohne Erinnerung daran, wie du hierher kamst. Suche schnell nach Waffen und Munition, ehe die Nacht anbricht und und Kreaturen die Hügel unsicher machen.“

Der Modus soll laut der Spieldaten den Namen „Daybreak“ tragen, also etwa: Tagesanbruch. Das haben neue Informationen aus Dateien ergeben, die mit Update 16.40 am 11. Mai 2021 ins Spiel gekommen sind.

Was ist das für ein Modus? Der bekannte Leaker und Dataminer HYPEX hat vor einiger Zeit Bilder für eine vermeintlich neue Map in Fortnite gefunden. Nach neuen Informationen ist diese aber nicht für das Battle Royale gedacht, sondern für einen neuen Modus (via Eurogamer ).

