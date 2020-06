Heute, am Mittwoch, den 17. Juni, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 13.00 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch? Und wann kommt die neue Season 3 in Fortnite?

Update 8:40 Uhr: Die Trailer zur Season 3 sind jetzt da:

Der erste Trailer zeigt eine überflutete Map und Haifische

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 13.00 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. „Fortnite Status“ hat das Update auf Twitter angekündigt. Das ist der „Season 3“-Start.

Wann kommt die neue Season in Fortnite? Mit dem Update 13.00 startet heute, am 17. Juni, die Season 3 – Kapitel 2 in Fortnite. Bisher scheint das Thema der neuen Season „Wasser“ zu sein. Die Teaser, die wir erhalten haben, zeigen:

Einen Dreizack

Einen Astronauten mit einem Mond

Einen neuen Ort

Die offiziellen Teaser lieferten ein paar Hinweise auf die neue Season

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Um 7:30 könnt ihr euch also zum letzten Mal in eine Runde einloggen. Danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Da mit dem Update 13.00 eine neue Season eingeleitet wird, könnten die Wartungsarbeiten länger dauern als gewohnt.

Das wissen wir zur Patchgröße: Da Update 13.00 eine neue Season einleitet, wird das Update größer ausfallen. Dies wurde von Fortnite Status so auf Twitter bestätigt:

Note: With the launch of the new Season, patch sizes will be larger than normal. — Fortnite Status (@FortniteStatus) June 16, 2020

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten zudem weiter ausdehnen. Sollte das der Fall sein, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 13.00 zum Season 3 Start?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Der Start von Season 3 könnte einige Veränderungen bringen. Denn nach dem Live-Event der Season 2 erhielten wir schon einen neuen „Sturm“, der jetzt ein Tsunami ist. Fortnite Status erwähnte ihm Tweet, dass der Sturm anscheinend etwas im Schilde führt.

Etwas, was bestimmt mit dem Start der Season 3 kommen wird, ist ein neuer Battle-Pass.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Was das Update 13.00 für „Rette die Welt“ bringen wird, ist leider noch nicht bekannt. Zuletzt kamen die Piraten zurück und es gab passende Helden dazu.

Nur noch wenige Stunden müssen Spieler warten, bis es endlich mit der neuen Season 3 losgeht. Hoffentlich sorgt das Season-Update nicht für Probleme und Verzögerungen, wie beim Live-Event zum Ende von Season 2. Dort hatten sich so viele Spieler eingeloggt, dass Epic den Eintritt frühzeitig abbrechen musste und so einige nicht live daran teilnehmen konnten.