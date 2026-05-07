Wegen einer Armverletzung kann ich nicht richtig zocken, doch ein kleines Spiel auf Steam rettet mir gerade den Alltag

Eigentlich wollte MeinMMO-Redakteurin Jasmin Pragmata spielen. Doch durch eine Verletzung im Arm kann sie gerade nur eine Hand aktiv zum Zocken nutzen. Ein Spiel auf Steam hat ihr jetzt die Gaming-Pause gerettet.

Wer von euch schon einmal eine Verletzung im Arm hatte, der weiß, dass sich so etwas ziehen kann. Bei mir sind die Schmerzen zwischendurch so schlimm geworden, dass ich den verletzten Arm ruhen lassen muss und nur noch den anderen aktiv benutzen kann.

Das kam meinen Gaming-Plänen in den Weg. Eigentlich hatte ich vor, Pragmata auf der PS5 zu zocken. Doch hier benötigt man neben dem Schießen die andere Hand für die Hacking-Fähigkeiten von Diana, was bei mir leider nicht möglich war.

Frustriert saß ich auf der Couch und überlegte, was ich denn stattdessen zocken könne. Von Visual Novels hatte ich erstmal die Nase voll, denn die hatte ich die Wochen davor oft gespielt. Zusammen mit meinen Freunden hatten wir die Idee, ein Spiel auf Steam zu testen, was sich als mein Retter im Gaming-Alltag entpuppte.

Video starten For the King II: Trailer zum Koop-Spiel auf Steam Autoplay

Spiel auf Steam lässt sich perfekt mit einer Hand zocken

Bei dem Spiel auf Steam handelt es sich um For The King II. Normalerweise hätte ich mir den Titel nie genauer angeschaut. Doch durch meine beiden Freunde kam ich auf den Trichter, dem Titel doch eine Chance zu geben.

In dem Game versucht man zusammen mit bis zu vier Spielern, den tyrannischen König aufzuhalten. Vom Gameplay her ist jeder Spieler der Reihe nach dran. Man überlegt zusammen, wo man als nächstes auf der Map hingeht und welchen Quests man sich widmet. Auch im Kampf spricht man sich ab und zu ab, je nachdem, wie misslich gerade die Lage ist.

Das kam meiner Armverletzung zu Gute. Ich konnte mit meiner gesunden Hand ab und an mit der Maus auf ein Feld zum Bewegen klicken, mit den anderen Spielern nachdenken, dann wieder einmal kurz klicken und dann wieder entspannen.

Es gibt unterschiedliche Spielbretter und Kampagnen-Missionen.

Actionreiche Gameplays wären durch die Verletzung nicht möglich gewesen. Das rundenbasierte Prinzip kommt mir hier zugute, da es hier Ruhephasen gibt. Außerdem muss ich hier weniger klicken als in anderen rollenspielbasierten Spielen wie Baldur’s Gate 3, wo man sich zumindest mit der Maus auf der Map umgucken und aktiv bewegen muss. Bei For The King II spielt zudem nicht jeder Spieler zeitgleich, sondern es wird abgewechselt.

Trotzdem entsteht dabei keine leere Phase, in der man gelangweilt vorm Bildschirm sitzt. Das Spiel schafft es, dass ich meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf den Titel richte.

Auch wenn die Optik nicht an Triple-A-Titel heranreicht, hatte ich da großen Spaß. Die Klassen spielen sich alle unterschiedlich und wenn man selten einen Loot findet, freut man sich umso mehr, seine neugewonnenen Kampfskills auf die Probe zu stellen.

Hinzu kommt, dass das Spiel Crossplay hat. Ich konnte For The King II wunderbar über Steam starten, während meine Kollegen es sich auf dem Sofa vor der PS5 gemütlich gemacht haben. So konnten wir auch einige Schwächen des Spiels ausgleichen.

Jeder Spieler hat mit seiner Klasse eigene Fähigkeiten.

Auf der PS5 ist es beispielsweise nicht immer möglich, alle Boni und Texte zu lesen, was bei mir am PC ganz gut möglich war. Dafür hatte ich wiederum Probleme, bestimmte Menüunterpunkte zu finden, was auf der PlayStation durch die geringere Auswahl an Tasten leichter ist.

Außerdem ist es zwingend notwendig, vier Charaktere ins Spiel zu schicken. Wenn ihr weniger Spieler seid, muss einer von euch zwei oder mehr Charaktere zocken. Denn zu dritt war es für uns unmöglich, auch nur die erste Map zu absolvieren. Mit vier Charakteren jedoch sind wir quasi durchgepflügt.

Mein Arm befindet sich zwar gerade auf dem Weg der Besserung, doch der Spielspaß mit For the King II bleibt. Meine Freunde und ich wollen in Zukunft noch weitere Maps zocken und das gerade frisch erschienene Update und den DLC ausprobieren.

So gesehen kann ich also meiner Armverletzung dankbar sein, dass ich so einen tollen Titel gefunden habe. Wenn ihr das Spiel selbst einmal ausprobieren wollt, solltet ihr euch beeilen. Denn der Titel ist noch bis zum 18. Mai 2026 mit einem Rabatt von 66 % erhältlich.

Es wird vermutlich noch einige Tage oder Wochen dauern, bis mein Arm wieder so weit in Ordnung ist, dass ich Pragmata spielen kann. Wer jetzt schon wissen will, wie unser Eindruck zu dem Action-Spiel ist, der kann sich diesen Meinungsartikel von unserer MeinMMO-Autorin Johanna durchlesen: Beim Zuschauen auf Twitch schien Pragmata wie nichts für mich, zum Glück habe ich es trotzdem ausprobiert