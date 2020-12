Kennt ihr noch das MMORPG Flyff? Der Klassiker wird neu aufgelegt und ihr könnt ihn mit etwas Glück sogar schon heute in der Beta spielen.

Was ist das für ein Spiel? Flyff erschien bereits 2004 und war für so manchen von euch das erste MMORPG. Es versetzt euch in eine bunte Anime-Fantasywelt, in der das Fliegen eine wichtige Rolle spielt. Flyff steht nämlich für „Fly for Fun“.

Im Grunde ist Flyff ein recht klassisches MMORPG. Ihr erkundet die Welt, bekämpft Monster und verbessert euren Charakter. Allerdings gibt es Orte, die ihr nur erreichen könnt, wenn ihr fliegt. Dazu nutzt ihr Besen und weitere Fluggeräte wie beispielsweise fliegende Skateboards, die euch schnell von A nach B transportieren.

Es ist sogar möglich, im Flug Monster zu bekämpfen, wobei ihr die Skills eures Charakters nutzen müsst. Besiegt ihr ein fliegendes Monster, dann steigert ihr damit euer Fluglevel. Dieses ist unabhängig vom regulärer Spielerlevel und wirkt sich auf eure Fluggkünste und die Flugkämpfe aus.

Flyff in neuem Gewand für PC und mobile Geräte

Was bietet die neue Version? Unter Flyff Project M startet eine neue Version des MMORPGs. Diese unterscheidet sich auf folgende Art von der regulären Fassung:

Ihr könnt nicht nur am PC, sondern zudem auf mobilen Geräten spielen.

Auf PC ist es nicht mal mehr nötig, einen Client zu installieren. Ihr spielt das neue Flyff wie ein Browsergame.

Die Grafik wurde etwas überarbeitet. Gras ist dichter und ihr könnt weiter in die Ferne blicken

Es gibt neue fliegende Monster und zusätzliche Spielgebiete.

Ältere Features wie die Power Dices, das Kebaras Gefängnis und mehr kehren zurück.

Das UI wurde überarbeitet, vor allem in Hinsicht auf die Flug-Steuerung.

Es soll jetzt regelmäßig Events und Updates geben.

Wann geht es los? Ihr könnt euch auf der Website von Flyff für die Closed Beta anmelden. Werdet ihr ausgewählt, dann dürft ihr bereits ab heute, den 15. Dezember mitspielen. Die Entwickler geben an, dass es aktuell noch keinen Termin gibt, wann die Beta endet. Der Test soll so lange wie nötig dauern.

Entsprechend steht derzeit auch noch kein offizieller Launch-Termin für Flyff Project M fest.

Was passiert mit der alten Version von Flyff? Diese wird weiter laufen. Ihr habt in Zukunft die Wahl, welche Fassung ihr spielen möchtet.

