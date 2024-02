Die Firma „Dell Technologies“ stellt eine ganze Reihe von Produkten rund um Computer her. Nun hat man erklärt, dass in Zukunft in jedem Computer KI stecken werde. Auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht wisse, dass man das haben wolle.

Einige PC-Anbieter, dass KI immer wichtiger werden, nachdem bereits Handy-Hersteller wie Google und Samsung angekündigt hatten, ihre Geräte mit KI ausstatten zu wollen

So erklärte Dell, die Branche stehe an der Schwelle zu einem großen Erneuerungszyklus, und was die Kunden wirklich wollen, ist ein KI-PC, auch wenn sie es noch nicht wissen. Das sagte man in einem Gespräch mit theregister.com. Die Firma „Dell Technologies“ entwickelt PCs, Workstations, Notebooks, Speichersysteme, Monitore, Server, Drucker sowie Unterhaltungselektronik und Smartphones.

So erklärte Meghana Patwardhan, Dell-Vertreterin für kommerzielle PCs und Software, dass die unmittelbare Zukunft aus zwei Welten bestehen werde – eine mit KI-Hardware und eine ohne: „Langfristig wird jeder PC ein KI-PC sein.“

Außerdem erklärte das Unternehmen, dass die KI-Funktionen auch eine Energieeffizienz und Zukunftssicherheit versprechen. So erläuterte Dell, wie viel effizienter die Hintergrundunschärfe bei Videoanrufen ist, wenn KI-Hardware läuft, als wenn sie nicht läuft.

Hersteller glauben, dass Leute sich aus dem KI-Hype heraus neue Computer kaufen

Warum ist das für Hersteller so interessant? Der Absatz von Computern und anderen Geräten sinkt seit Jahren kontinuierlich und damit schrumpfen auch die Gewinne der großen Firmen. Im Jahr 2023 fiel die ausgelieferte Menge an PCs erstmals seit 2006 wieder unter die 250-Millionen-Marke (via it-business.com). Die Corona-Pandemie hatte den Einbruch zwar verlangsamt, aber die Zahlen gehen dennoch weiter nach unten.

Viele Hersteller und Firmen setzen daher ihre Hoffnungen darauf, dass sich der Hype um die KI in Verkaufszahlen niederschlägt: Die Leute kaufen, weil sie vielleicht kein passendes Gerät für die Ausführung von KI haben könnten, lieber gleich ein neues Gerät. Denn ihre alte Hardware könnte ja nicht mehr unterstützt werden und sie befürchten, dann nicht mehr teilnehmen zu können.

Microsoft hatte unter den vielen Neuerungen für Windows 11 auch erhöhte Systemanforderungen für das neue Windows verpackt. Diese fallen aber deutlich höher aus als für frühere Windows-Versionen, sodass vor allem ältere Systeme kein Update mehr erhalten können. Bereits jetzt schon hat Microsoft etliche KI-Features in Windows 11 integriert. Davon berichten etwa die Kollegen von ComputerBild.

Einige Upgrades für Computer werden derzeit schon deutlich teurer. Preise für Hardware schwanken seit einigen Monaten. Doch vor allem bei Arbeitsspeichern sollen in Zukunft die Preise stark steigen. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt und warum ihr zügig aufrüsten solltet:

Ein Upgrade für euren Gaming-PC wird bald richtig teuer – Ihr solltet zuschlagen, bevor die Preise richtig steigen