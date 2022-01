Final Fantasy XIV ist nach 6 Wochen endlich wieder zu kaufen – Das ist jetzt anders

Später soll noch ein weiteres Datenzentrum mit 8 weiteren Welten kommen. Dass das alles so lange dauert, liegt laut Aussage am aktuellen Halbleitermangel. Darum dauerte es auch 6 Wochen, bis Final Fantasy XIV wieder im Shop aufgetaucht ist.

Da Spieler aus der Region bisher auf US-, EU- oder asiatische Server ausweichen mussten, war es da voller. Das sollte sich nun besser verteilen. Außerdem dienen die Server allen Spielern als „Neuanfang“. Wer etwa eines der absurd teuren Häuser bekommen will, hat dort Chancen.

Was tut sich im Spiel? Das MMORPG bekam am 25. Januar neue Server in der ozeanischen Region (Australien, Neuseeland). Ziel ist es, den Spielern dort eigene Welten mit geringerem Ping zu geben – und zugleich andere Server zu entlasten.

Dass ihr nun das Spiel wieder kaufen könnt, liegt daran, dass neue Server eröffnet wurden. So will Final Fantasy XIV dafür sorgen, dass alle ohne Probleme zocken können.

Das MMORPG Final Fantasy XIV hat 2021 wohl all seine eigenen Erwartungen getroffen. Es war zeitweise so beliebt, dass es den Verkauf einstellen musste. Nun könnt ihr das Spiel wieder kaufen – denn es wurde mehr Platz geschaffen.

