In FIFA 22 beginnt morgen der zweite Teil der Rulebreakers. Hier erfahrt ihr alles zum Event in Ultimate Team.

Wann startet Rulebreakers 2? Das zweite Rulebreakers-Team erscheint am 05. November 2021 in FIFA 22. Ihr könnt wie gewohnt mit einem Release um 19:00 Uhr rechnen.

Um diese Zeit verabschiedet sich dann der erste Rulebreakers-Teil und macht Platz für Team 2. Das ist dann ab morgen in den Packs von FIFA 22 zu bekommen.

Was sind Rulebreakers? Bei den Rulebreakers handelt es sich um Karten, bei denen bestimmte Werte geboostet werden, um ihnen einen “neuen Spielstil” zu verleihen. Im Rulebreakers Team 1 stand etwa eine Spezialkarte für Antonio Rüdiger, die einen starken Boost auf Geschwindigkeit bekommen hatte.

Das passte gut, hatte sich der Nationalspieler doch zuvor noch über sein Tempo in FIFA 21 beschwert. Die neue Karte ist deutlich nützlicher – und auch teuer auf dem Transfermarkt.

Andere Beispiele aus dem Team 1 waren Karten für Haaland, Casemiro, Diaby oder Alexander-Arnold. Auch in Team 2 können wir mit spannenden Karten rechnen.

Was steckt in Rulebreakers 2?

Welche Spieler sind dabei? Es ist noch nicht offiziell bekannt, welche Karten in Rulebreakers Team 2 stehen werden. Dieses Event hat keinen Bezug zum realen Fußball – dementsprechend gibt es keine echten Anhaltspunkte für Predictions.

Dennoch geistern bereits Namen durch die FIFA-Community, die in Team 2 dabei sein könnten. So hat etwa der Twitter-User “Donk”, der bei FIFA in der Vergangenheit schon oft richtig lag, Spieler wie Kessie, Davies, Klostermann oder Suarez ins Spiel gebracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ob diese Spieler tatsächlich in Team 2 an Bord sind, dürfte sich spätestens zum Event-Start zeigen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass wir vorher noch ein paar Hinweise über Ladebildschirme in FUT bekommen.

Das könnt ihr noch erwarten: Das Rulebreakers-Event brachte im ersten Abschnitt auch ein paar interessante Inhalte neben dem Team in den Packs. So gab es beispielsweise sehr leicht zu lösende SBCs, die einem gute Packs einbringen konnten.

Außerdem gab es den Premier-League-Antonio über Ziele zu verdienen, der mit guten Werten überzeugen konnte. Daneben gab es eine spezielle SBC zu Bundesliga-Spieler Nkunku, bei der ihr eine von zwei verschiedenen Rulebreakers-Versionen freischalten konntet. Auch in dieser Richtung sind nochmal neue Inhalte zu erwarten.

Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sobald weitere Inhalte bekannt sind.