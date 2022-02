Normalerweise haben Spieler in FIFA 22 nur wenige Positionen, auf denen sie wirklich richtig nützlich sind. Doch die TOTY-Karte von Joao Cancelo stellt dieses System gerade auf den Kopf.

Um welche Karte geht es? Der portugiesische Außenverteidiger Joao Cancelo von Manchester City ist in diesem Jahr zum Linksverteidiger des Team of the Year gewählt worden.

Da es sich bei TOTY-Karten generell um überaus starke Karten handelt, überrascht es wenig, dass Cancelo sehr hohe Werte zu verzeichnen hat. Das spiegelt sich auch in seinem Preis wider: Rund 850.000 Münzen muss man gerade hinblättern, um die Karte auf Transfermarkt zu bekommen (via futbin).

Dennoch haben einige Spieler den Portugiesen entweder gezogen oder die nötigen Münzen investiert, um ihn sich zu sichern. Und denen ist aufgefallen, dass diese Karte viel mehr ist, als nur ein verflucht starker Außenverteidiger.

Spieler machen mit Cancelo, was sie wollen

Was ist das Besondere an der Cancelo-Karte: Die TOTY-Karte von Cancelo hat im Grunde keine Schwäche. Der niedrigste Wert ist der Schusswert mit 85, wobei selbst der im Detail aufgeschlüsselt vor allem durch den Abschluss heruntergezogen wird.

Ansonsten hat Cancelo im Grunde alles. Sogar über einen “schwachen” Fuß mit 5 Sternen und Skill-Moves mit 4 Sternen verfügt der eigentliche Defensivmann. Das haben auch Spieler im FIFA-Subreddit festgestellt, die Cancelo einfach mal von seinen Verteidiger-Wurzeln befreit haben, um ihn stattdessen auf so ziemlich jeder anderen Position einzusetzen. Offenbar mit Erfolg.

Cancelo kann alles

Gleich mehrere Threads beschäftigen sich mit der Karte. “TOTY Cancelo ist absolut lächerlich”, heißt da etwa ein Post von User “joaofelix9”, der seine Erfahrung mit der Karte so beschreibt: “Spielt ihn, wo immer ihr wollt, ZDM, ZOM, ST, auf dem Flügel, es spielt keine Rolle. Dieser Kerl ist verdammt lächerlich, er fängt alles ab wie ein Magnet und bewegt sich wie Messi am Ball, während er über das Spielfeld fliegt und sogar einen soliden Schuss hat. Völlig verrückt”, so der User (via reddit).

Ein anderer User beschreibt, wie Cancelo ihm als Stürmer zu einer extrem erfolgreichen Weekend League verhalf (via reddit).

Auch “Canadian Carlos” hat den Portugiesen in die Spitze geworfen, um festzustellen: “Er ist unfassbar vor dem Tor. Ich war mir nicht einmal bewusst, dass er 5-Sterne-Weak-Foot hat, aber mit einem Finisher stellte er TOTGS Ronaldo und WW Martial in den Schatten” (via reddit).

Zudem sei es sehr hilfreich, einen defensiv derart starken Spieler in der Spitze zu haben. Der könne dann nämlich direkt den Ball zurückerobern, wenn man ihn verliert.

Cancelo scheint tatsächlich einfach alles zu können. Oder, wie User Watermelonite schreibt: “Ich persönlich bevorzuge ihn als LV, RV, IB, ZM, ZDM, ZOM, LM, RM oder ST” (via reddit).

Nur als Torhüter scheint ihn noch niemand eingesetzt zu haben.

Wie kommt man an die Karte? Leider ist das nicht einfach. Cancelo ist im TOTY zwar die drittgünstigste Karte – hinter ihm kommen nur noch Hakimi für rund 700.000 und Torhüter Donnarumma für 224.000 – aber er ist trotzdem schwer zu bekommen. Über 800.000 Münzen zu bekommen erfordert eine Menge Aufwand in Rivals und Weekend League.

Das Hauptproblem ist aber, dass die Chance auf TOTY-Karten in Packs verschwindend gering ist. Man sollte nicht darauf hoffen, die begehrten Karten aus Packs zu ziehen – dafür braucht man wahnsinnig viel Glück.

Zudem endet das TOTY-Event auch in dieser Woche, womit die Karten aus Packs entfernt werden. Allerdings werden sie danach von den Future Stars ersetzt, die ebenfalls sehr stark werden dürften. Wer weiß – vielleicht ist da ja auch wieder eine Karte dabei, die irgendwie alles kann.