Eines der größten englischen Talente wurde aus FIFA 22 entfernt

Mason Greenwood gilt als eines der größten englischen Talente in FIFA 22, aber auch im echten Leben. Am Sonntag hat die Freundin des Engländers ein Video veröffentlicht, in dem sie ihm körperlichen Missbrauch vorwarf. Nun wurde Greenwood aus fast allen Inhalten von FIFA 22 entfernt.

Was wird Greenwood vorgeworfen? In einem Video auf Instagram zeigte sich die Freundin von Mason Greenwood am Sonntag mit einer blutenden Wunde und mehreren Blutergüssen im Gesicht. Sie schrieb dazu im Beitrag: “Für alle, die wissen wollen, was Mason Greenwood mir gerade antut”.

Das Video wurde inzwischen gelöscht. Greenwood soll noch am selben Tag wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Vergewaltigung von der Polizei verhaftet worden sein, wie der Spiegel berichtet. Bei seinem Verein Manchester United wurde er bis auf Weiteres suspendiert. Auch der Sponsor Nike hat die Zusammenarbeit vorerst beendet.

Wie reagiert EA auf die Vorwürfe? Auch EA hat mit FIFA 22 bereits auf die Vorwürfe reagiert. Nach einem ersten Schritt ist Greenwood nun den Offline-Modi nicht mehr spielbar. Auch aus Packs und Drafts in Ultimate Team wurde er entfernt.

Allerdings können Spieler, die Greenwood besitzen, weiterhin mit ihm handeln.

Mason Greenwood ist ein starkes Talent in FIFA, könnte in FUT teuer werden

Was hat die Änderung in FIFA 22 für Folgen? Greenwood ist eines der großen Talente in FIFA 22 auf den Positionen RM/ST. Er startet dort mit einem Alter von 19 und einer Stärke von 79. Sein Potenzial geht hoch bis 90, was für den Marktwert von 38 Millionen ein guter Wert ist.

Die Entfernung von Greenwood aus dem Offline-Modus könnte einen ähnlichen Effekt haben, wie die Entfernung von Benjamin Mendy im September 2021. Ihm wurden vier Fälle von Vergewaltigung vorgeworfen, sodass EA auch diesen Spieler deaktiviert hatte.

In Ultimate Team jedoch konnte er weiterhin gehandelt werden und sein Preis stieg, weil man ihn nicht aus neuen Packs ziehen konnte.

Auch zuvor gab es Beispiele, in denen Spieler wegen Vorfällen aus dem realen Leben aus FIFA entfernt wurden:

So wurde beispielsweise Marco van Basten nach einem Eklat in FIFA 20 aus dem Spiel entfernt, woraufhin sein Preis anstieg.

In FIFA 18 wiederum wurde die Karte des Spielers Alejandro Penaranda entfernt, nachdem dieser bei einem Überfall verstorben war. Auch hier kam es zu plötzlichen Entwicklungen auf dem Transfermarkt.

Ein offizielles Statement von EA zu der Entfernung von Greenwood gibt es bisher nicht.