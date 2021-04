Am nächsten Mittwoch, den 28. April, veröffentlicht EA das neue TOTW 31 (Team of the Week) in FIFA 21 Ultimate Team. Doch welche Spieler könnten dabei sein? MeinMMO verrät euch, wer einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnte.

Das ist das Team of the Week: Obwohl die TOTS-Karten (Team of the Season) mittlerweile die TOTW-Karten (Team of the Week) aus den Weekend League Belohnungen abgelöst haben, erscheint weiterhin das Team der Woche in FUT 21. Dieses Team besteht aus 23 Spielern, die am Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz gebracht haben.

Für diese Leistungen erhalten die Spieler Inform-Karten, die eine Woche lang in FUT-Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potentielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 23 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 31 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen vom FIFA-YouTuber VIVALAFIFA.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TW: Bravo (Real Betis)

TW: Dubravka (Newcastle United)

TW: Cakir (Trabzonspor)

Verteidiger

IV: De Ligt (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

LV: Sandro (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

IV: Sokratis (Olympiakos Piräus)

LV: Chilwell (Chelsea)

LV: Grimaldo (Benfica Lissabon)

Mittelfeldspieler

ZDM: Hector (1. FC Köln)

ZM: Silva (Manchester City)

ZM: Krychowiak (Lokomotive Moskau)

ZM: Klaasen (Ajax Amsterdam)

ZOM: Payet (Olympique Marseille)

ZOM: Duda (1. FC Köln)

LM: Insigne (Neapel)

Stürmer

MS: Benzema (Real Madrid)

ST: Griezmann (FC Barcelona)

ST: Armstrong (Blackburn Rovers)

ST: Haaland (Borussia Dortmund)

ST: Moffi (KV Kortrijk)

ST: Leeuw (FC Emmen)

ST: Grigg (MK Dons)

ST: Arnautovic (Shanghai SIPG)

ST: Wood (Burnley)

ST: Embolo (Borussia Mönchengladbach)

ST: Messi (FC Barcelona)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 31

Diese Bundesligaspieler könnten wir im neuen TOTW sehen:

Nachdem es Erling Haaland in der letzten Woche überraschenderweise nicht in das TOTW 30 geschafft hat, erhält der Norweger in dieser Woche eine neue Chance. Seine 2 Tore gegen den VfL Wolfsburg dürften als Argumentation genügen.

in der letzten Woche überraschenderweise nicht in das TOTW 30 geschafft hat, erhält der Norweger in dieser Woche eine neue Chance. Seine 2 Tore gegen den VfL Wolfsburg dürften als Argumentation genügen. Beim wichtigen 2:1 Sieg des 1. FC Köln gegen RB Leipzig war Jonas Hector mit seinen 2 Toren der Spieler des Tages. Eine Inform-Karte wäre definitiv verdient.

mit seinen 2 Toren der Spieler des Tages. Eine Inform-Karte wäre definitiv verdient. Ondrej Duda spielte beim nächsten Sieg der Kölner eine wichtige Rolle. Beim 3:2 Sieg gegen den FC Augsburg schoss er 2 Tore.

spielte beim nächsten Sieg der Kölner eine wichtige Rolle. Beim 3:2 Sieg gegen den FC Augsburg schoss er 2 Tore. 5:0 gewann Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld und ein Spieler war an gleich 3 Toren beteiligt: Breel Embolo. Der Schweizer schoss 2 Tore selbst und bereitet das dritte vor.

Wenn ihr noch Verstärkung für euer Team sucht, dann haben wir die besten Spieler unter 500.000 Münzen für euch.