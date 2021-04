FIFA 21: TOTW 31 bringt 3 spannende Karten für günstige Teams

Das neue TOTW 31 in FIFA 21 Ultimate Team ist ab sofort verfügbar. Hier seht ihr die besten Karten im Team der Woche.

Wann kommt das TOTW 31? Das neue Team of the Week 31 ist ab sofort verfügbar. Es erschien am 28. April 2021 um 19:00 Uhr und bleibt eine Woche lang in FUT 21 verfügbar.

So kriegt man TOTW-Karten: Zum ersten Mal in FUT 21 sind die TOTW-Karten nicht mehr in den Weekend League Belohnungen vertreten. Dort gibt es jetzt die deutlich reizvolleren TOTS-Karten.

Wollt ihr trotzdem einen Spieler aus dem aktuellen TOTW 31 haben, dann müsst ihr euch auf dem Transfermarkt umschauen oder es mit FUT-Packs versuchen.

Das komplette TOTW 31 – mit Griezmann

Das ist das TOTW 31: Das neue Team der Woche bietet zwar Karten mit hohen Ratings wie Griezmann (90), Dubravka (86) und Kimpembe (87), doch überraschenderweise fehlen Top-Stürmer wie Erling Haaland und Lionel Messi, die an den letzten beiden Spieltagen im realen Fußball geglänzt haben.

Doch FUT-Spieler mit etwas günstigeren Teams könnten im TOTW die ein oder andere starke Karte für ihr Team entdecken.

TOTW 31 Startelf:

TW: Dubravka (86)

IV: Kimpembe (87)

LV: Alex Sandro (86)

IV: Niakhaté (84)

ZM: De Paul (86)

ZOM: Klaaasen (84)

ZM: Claude-Maurice (84)

ST: Griezmann (90)

LF: Oscar (85)

RF: Malinovskyi (84)

ST: Yilmaz (84)

TOTW 31 Bank:

TW: Bravo (81)

IV: Evans (83)

ZM: Hector (81)

RM: Tsygankov (83)

ST: Payet (84)

ST: Wood (82)

ST: Embolo (82)

ZOM: Evander (80)

LM: Puado (79)

ST: Armstrong (79)

RF: Santos (78)

ST: Grigg (75)

Die spannendsten 3 Karten im TOTW 31

Wir werfen ein Blick auf die interessantesten Spieler des neuen Team der Woche, die besonders für günstige Teams geeignet sind.

Die Inform-Karte von Oscar (85) macht einen richtig guten Eindruck. Sie erhält einen Positionswechsel auf den linken Flügel und hat in fast allen Bereichen starke Werte. Richtig teuer dürfte sie auch nicht werden, da die chinesische Liga etwas schwerer zu verlinken ist.

(85) macht einen richtig guten Eindruck. Sie erhält einen Positionswechsel auf den linken Flügel und hat in fast allen Bereichen starke Werte. Richtig teuer dürfte sie auch nicht werden, da die chinesische Liga etwas schwerer zu verlinken ist. Moussa Niakhaté hat sich eine starke Innenverteidiger-Karte verdient, die vor allem mit Pace (85) sowie Defensiv- (86) und Physis-Stats (87) überzeugen kann. Dank dem TOTS-Event sollte die Karte zudem nicht allzu teuer werden.

hat sich eine starke Innenverteidiger-Karte verdient, die vor allem mit Pace (85) sowie Defensiv- (86) und Physis-Stats (87) überzeugen kann. Dank dem TOTS-Event sollte die Karte zudem nicht allzu teuer werden. Alexis Claude-Maurice sieht auf den ersten Blick etwas unscheinbar aus, doch die extreme Geschwindigkeit (97) und die herausragenden Dribbling-Stats (89) machen die Karte zu einer gefährlichen Waffe im Mittelfeld.

Wenn das neue TOTW nichts für euch ist, dann könnt ihr euch ja an den frischen SBCs versuchen.