Die Ratings in FIFA 21 überraschten an manchen Stellen ganz schön. Gerade die Bayern-Werte sorgten für Kritik. Wie kam es dazu?

Was sind Ratings? Die Ratings sind die Spieler-Werte in FIFA 21. Der Gesamtwert setzt sich aus verschiedenen Attributen zusammen, wie Schusskraft, Geschwindigkeit, Passwerte und jede Menge weiterer Faktoren. Lionel Messi etwa hat mit einem Gesamtwert von 93 den höchsten Spielerwert aller Standard-Spieler (abgesehen von Ikonen).

Spieler wie Alaba wurden überraschend schwächer

Allerdings sorgten die Ratings an manchen Stellen für ganz schöne Überraschungen. Ein Fan startete sogar eine Petition gegen die Ratings, sogar reale Fußballer beschwerten sich.

Und gerade die Bayern-Ratings fielen für viele Spieler einfach deutlich zu niedrig aus. Schließlich hatten die Münchner gerade das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League geholt – doch teilweise bekamen Spieler sogar Downgrades im Vergleich mit FIFA 20.

Viele fragten sich: Wie kommen diese Ratings so zustande?

Ratings-Chef erklärt, wie die Bewertung läuft

So werden die Ratings ermittelt: Die Ratings in der FIFA-Reihe kommen durch die Arbeit einer Menge Leute zustande. Die Einschätzungen laufen dann in der Abteilung „Data-Collection and Licensing“ zusammen, die seit 2008 von Michael Müller-Möhring geleitet wird. Der erklärte im Interview mit Bild.de: „Wir besorgen das Referenzmaterial für ALLES, was im Spiel zu sehen ist.“ Das gelte vom Ball über die Stadien bis hin zu den Spielern: „Alles muss lizenziert und abgenommen werden.“

Die Ratings werden in einer Online-Datenbank gesammelt, die wiederum von rund 400 Editoren weltweit verwaltet werde: „Die machen das gar nicht hauptberuflich, sondern als Hobby. Die Schweden kümmern sich um die schwedischen Clubs, die in Korea um die koreanischen und so weiter“, so Müller-Möhring. Alles wird erfasst: Von Name und Nationalität über Position und bevorzugte Jubel bis hin zum Kleidungsstil auf dem Platz.

Mbappés spezieller „Cry-Baby-Jubel“ fand den Weg ins Spiel

Dazu kommen Fähigkeiten wie besonders starke Freistöße. Und eben die Attribute, aus denen sich letztlich die Ratings zusammensetzen.

Im Detail werden die Hauptattribute angeschaut und von den Editoren eingeschätzt, bevor die Spieler gegeneinander abgewägt werden: „Man versucht da eine Rangfolge zu erstellen“, so Müller-Möhring. „Dann wird das Ganze versucht in ein globales Bild, ein Gleichgewicht zu bringen, damit das nicht falsch aussieht.“

Neben den Editoren gebe es weltweit mehrere tausend Datenbank-Reviewer, die im Detail Verbesserungsvorschläge einbringen können. Die Ratings werden permanent angepasst – das sieht man etwa, wenn man beim Anstoß-Modus die Live-Kader aktiviert. Nur in Ultimate Team etwa greift das nicht direkt.

Was ist in FIFA 21 mit den Bayern passiert?

Insgesamt wirkt der Vorgang sehr detailliert. Wie kamen also die seltsamen Bayern-Ratings zustande? Ein Grund war Corona, erklärt Müller-Möhring: „Wir waren sehr unter Zeitdruck aufgrund der unvorhergesehenen Umstände und mussten sehr früh raus. Somit sind leider einige der Partien aus der letzten Saison nicht mit in die Bewertung eingeflossen. Wenn wir die Leistungen daraus inkludiert hätten, wären einige Werte definitiv höher“, so Müller-Möhring.

Bayern holte die Champions League – aber vielleicht zu spät

Dazu dürften dann eben Partien aus dem Liga-Finale sowie auch der Champions League zählen. Diese Spiele waren aufgrund der Pandemie zeitweise ausgesetzt und erst deutlich verspätet ausgetragen worden. Der wahnsinnige 8:2 Sieg von Bayern gegen Barcelona fand erst am 14. August statt, das Finale der Champions League gegen Paris erst am 23. August.

Müller-Möhring erklärt, dass man die Ratings so objektiv wie möglich machen möchte, aber auch wisse, dass manche Spieler sich eben beschweren werden: „Wichtig ist: Wir wollen niemanden wehtun. Wenn aber Spieler kommen und konkrete Sachen geändert haben wollen, dann reagieren wir nicht darauf – es sei denn es ist wirklich grob falsch.“

Sieht also aus, als würden die Ratings erstmal bestehen bleiben. Wenn ihr in Ultimate Team nach Spielern mit guten Werten sucht, deren Preis aber nicht allzu hoch ausfällt, haben wir hier ein gutes Bundesliga-Team für den Start in FIFA 21 für euch.