FIFA 20: Werner ist erneut Bundesliga POTM – mit richtig starker Karte

Die POTM-Wahl Dezember in FIFA 20 ist entschieden: Timo Werner ist der Spieler des Monats Dezember. Damit bekommt er erneut eine richtig starke Karte.

Das ist der POTM: Monatlich wird der Bundesliga-„Spieler der Monats“ bzw. „Player of the Month“ (POTM) gewählt. Zum zweiten Mal in Folge konnte sich nun Timo Werner von RB Leipzig den Titel sichern.

Ihm gingen Robert Lewandowski, Amine Harit, Serge Gnabry und Werner selbst voran. Er setzte sich in der Wahl gegen Coutinho, Kostic, Max, Reus und Sancho durch – also durchaus namhafte Konkurrenz. Gerade Reus war ein aussichtsreicher Kandidat, hatte er den Titel in FIFA 19 doch quasi gepachtet, wenn er zur Wahl stand.

So stark wird Werners zweite POTM-Karte

Das ist Werners Karte: Werner gehört sowieso schon zu den besten Angreifern der Bundesliga, seine neue 89er-Karte wird aber eine echte Waffe.

Mit seinem 97er-Tempo ist er ein wahnsinnig schneller Stürmer, der auch bei den Schuss- und Dribbling-Werten absolut überzeugen kann. Lediglich in der Defensive hat Werner ein Defizit – aber für’s Verteidigen ist er ja auch nicht in erster Linie zuständig.

So sieht die Werner-SBC aus

Das müsst ihr eintauschen: Werner kostet euch gleich drei Teams, die ihr in der SBC eintauschen müsst. Es gilt ein 85er-Team in die „Bundesliga-SBC“, ein 85er-Team in die „Deutschland-SBC“ und ein 86er-Team einzutauschen. Günstig wird Werner also nicht, bei futbin liegen die ersten Erwartungen bei ca. 300.000 Münzen.

Allerdings dürfte die POTM-Karte die eingetauschten Teams durchaus wert sein, wenn ihr einige ungebrauchte Karten einsetzen könnt.

Gerade Spieler, die den letzten POTM-Werner abgeschlossen haben, hatten die Hoffnung, den Stürmer im Fall einer Wiederwahl einfach 1 zu 1 austauschen zu können. Das ist allerdings nicht möglich.

Sehr gute SBCs, um Packs für einen günstigen Preis zu bekommen, findet ihr übrigens hier: