FIFA 20: Diese 5 SBCs liefern euch starke Packs für wenig Münzen

In FIFA 20 Münzen zu verdienen ist gar nicht so einfach. Manche SBCs bieten allerdings sehr gute Belohnungen, mit denen ihr euch starke Packs für wenige Münzen sichern könnt.

Das sind SBCs: Squad Building Challenges bieten euch eine Möglichkeit, Spieler gegen Belohnungen einzutauschen. Sie sind die perfekte Gelegenheit, ungenutzte Spieler aus dem Verein loszuwerden und gute Rewards einzusacken.

Das können Spieler wie im Falle der POTM-SBCs sein, aber auch starke Packs. Manche SBCs sind dabei gar nicht auf den ersten Blick zu finden, liefern euch aber Packs, die im Shop deutlich teurer werden. Wir zeigen euch einige, die es abzuschließen lohnt.

SBCs bringen euch Belohnungen für Spieler

Diese SBCs solltet ihr für gute Packs abschließen

Grundlegendes, um bei SBCs zu sparen: Wie günstig eine SBC für euch ausfällt, hängt auch immer davon ab, welche Spieler ihr noch im Verein habt. Prüft also auf jeden Fall, ob ihr vielleicht schon passende Spieler habt, die ihr in der SBC eintauschen könnt, bevor ihr auf dem Transfermarkt die fehlenden Karten kauft.

Darüber hinaus solltet ihr Spieler immer zum niedrigsten Sofortkaufpreis kaufen oder, um noch mehr zu sparen, über das Bieten. Das dauert zwar etwas länger, spart euch teilweise aber sehr viele Münzen. Kauft Spieler niemals überteuert – sonst ist der Gewinn am Ende deutlich niedriger.

Diese SBCs solltet ihr lösen: Die folgenden 5 SBCs bieten euch gute Packs als Belohnung, die ihr auf diese Weise für viel weniger Münzen bekommt, als im Shop. Habt ihr bereits passende Spieler, könnt ihr den Preis weiter drücken. Bedenkt auch: Spieler müssen nicht zwingend auf ihrer Position stehen, solange die Gesamtchemie stimmt.

Paris Saint-Germain SBC

Das bringt euch die SBC: Die Paris Saint-Germain SBC findet ihr als Teilstück der Liga-SBC zur Ligue 1 Conforama. Als Belohnung bietet sie euch ein Mega Pack, das im Shop 35.000 Münzen kosten würde. Kein Wunder, schließlich hat PSG jede Menge Top-Spieler zu bieten. Die braucht ihr aber gar nicht.

So könnt ihr sparen: Die SBC fordert eine Gesamtwertung von 80 – und auch nur sechs Spieler müssen zwingend von PSG sein. Damit könnt ihr auf viele Spieler der Ligue 1 zurückgreifen, was diese SBC sehr günstig macht. Die Lösung kostet euch ca. 8000-9500 Münzen. Somit könnt ihr euch ein Mega-Pack für etwa 25.000 Münzen weniger sichern. Nutzt beispielsweise diese Spieler:

Costil (TW, 80)

Ounas (LM, 75)

Diallo (IV, 79)

Kehrer (IV, 79)

Sabaly (RV, 75)

Bakayoko (ZDM, 80)

Sarabia (ZOM, 83)

Herrera (ZM, 82)

Paredes (ZM, 80)

Rongier (ZM, 80)

Choupo-Moting (ST, 76)

Piemonte Calcio SBC

Das bringt euch die SBC: Betrachtet man SBCs, ist die Piemonte- bzw. Juve-SBC die Paris-Variante von Italien. Auch hier gibt es ein Mega-Pack zu einem merklich günstigeren Preis. Ihr findet sie bei den Serie-A-Liga-SBCs.

So könnt ihr sparen: Auch hier braucht ihr nur 6 Juve-Spieler, der Rest kann aus der Serie A kommen. Die Lösung der SBC liegt etwa bei 9000-10.000 Münzen. Das bedeutet ein Ersparnis von 25.000 Münzen. Nutzt Spieler aus eurem Verein – oder diese elf Spieler:

Perin (TW, 82)

Radu (IV, 80)

Murillo (IV, 79)

Rugani (IV, 82)

Danilo (RV, 79)

Bentancur (ZM, 79)

Ramsey (ZM, 83)

Fofana (ZM, 75)

Orsolini (ZOM, 76)

Belotti (ST, 82)

Pjaca (LF, 75)

RB Leipzig SBC

Das bringt euch die SBC: Die SBC von RB Leipzig findet ihr bei den Bundesliga-SBCs. Die Belohnung: Ein seltenes Electrum-Spieler-Pack, das normalerweise mit 30.000 Münzen zu Buche schlägt.

So könnt ihr sparen: Hier benötigt ihr insgesamt 11 Spieler von RB Leipzig, aber nur eine Gesamtwertung von 76. Die ist schnell erreicht, Positionen könnt ihr dank guter Chemie-Verbindungen etwas mehr verändern. So sichert ihr euch eine Lösung im Bereich von 8000-9000 Münzen. Hier spart ihr also 20.000 Münzen – beispielsweise mit diesen Spielern:

Laimer (ZM, 77)

Mukiele (IV, 77)

Konate (IV, 79)

Upamecano (IV, 77)

Halstenberg (LV, 80)

Lookman (Rm, 76)

Haidara (ZM, 76)

Nkunku (ZM, 77)

Demme (ZDM, 78)

Schick (ST, 76)

Poulsen (ST, 81)

Borussia Mönchengladbach SBC

Das bringt euch die SBC: Auch die Gladbacher SBC steckt in den Liga-SBCs der Bundesliga. Hier gibt es ein Premium Goldspieler-Pack zum Sonderpreis. Normalerweise kostet das 25.000 Münzen im Shop.

So könnt ihr sparen: Ihr benötigt elf Gladbach-Spieler, wodurch die Chemie großteils geregelt ist. Ihr bekommt damit Freiheiten bei den Positionen. Die Lösung sollte euch nicht mehr als 8000 Münzen kosten. Beispielsweise mit diesen Spielern:

Raffael (MS, 78)

Embolo (ST, 76)

Hofmann (ZOM, 78)

Strobl (ZDM, 77)

Neuhaus (ZM, 78)

Kramer (80, ZDM)

Wendt (LV, 76)

Bensebaini (LV, 77)

Jantschke (IV, 76)

Lainer (RV, 77)

Johnson (LM, 76)

AS Rom SBC

Das bringt euch die SBC: Die AS-Rom-SBC steckt in den Liga-SBCs der Serie A. Hier gibt es ein seltenes Gold-Pack, das normalerweise 25.000 Münzen kostet.

So könnt ihr sparen: Die Lösung der SBC liegt bei ca. 7000-8000 Münzen. Auch hier könnt ihr also einen ordentlichen Batzen Münzen sparen – besonders, wenn ihr schon passende Spieler habt. Auf dem Markt findet ihr diese Karten, die gut zur SBC passen:

Mirante (TW, 79)

Smalling (IV, 80)

Mancini (IV, 76)

Jaun Jesus (IV, 76)

Spinazzola (LM, 79)

Cristante (ZM, 78)

Veretout (ZM, 78)

Pastore (ZM, 79)

Mkhitaryan (RM, 78)

Kluivert (LF, 75)

Diawara (ZM, 75)

Habt ihr die SBCs gelöst, hängt der Gewinn von eurem Pack-Glück ab. Wenn ihr richtig viel Glück habt, zieht ihr einen der besten Spieler oder eine Event-Karte. Oder ihr zieht zumindest Karten, die auf dem Transfermarkt wieder Münzen einbringen oder in andere SBCs passen.

Weitere Möglichkeiten, Gewinn in FIFA 20 zu machen, findet ihr hier: