Am 3. Dezember startet der Early Access von Final Fantasy XIV: Endwalker und wir von MeinMMO werden den Launch in diesem Live-Ticker mitverfolgen. Hier findet ihr die aktuellsten Infos zu dem Server-Status wie die Länge der Warteschlangen und der Error 2002.

Update 2. Dezember 16:30 Uhr: Die Server sind heute um 10:00 Uhr zur Vorbereitung auf das Addon offline gegangen. Ihr habt also den ganzen Abend Zeit, euch mental auf Endwalker einzustellen. Wir sehen uns morgen früh zum Start des Early Access.

Wann startet der Early Access von Endwalker? Die Server werden voraussichtlich am 3. Dezember um 10:00 Uhr morgens online gehen. Vorbesteller werden direkt Zugriff auf die Inhalte des neuen Addons Endwalker erhalten und können sofort loslegen, sobald sie eingeloggt sind.

In diesem Ticker werden wir mit euch zusammen den Start des Early Access von FF14: Endwalker mitverfolgen und euch durchgehend über mögliche Verzögerungen der Wartungen, den Server-Status und die Ereignisse in der Community informieren.

Schreibt uns morgen gerne in die Kommentare, wie euer Status beim Einloggen ist, ob ihr in einer Warteschlange sitzt oder ob ihr sogar schon am Zocken seid.

Maßnahmen gegen Überfüllung

In einem Post auf der offiziellen FFXIV-Seite, Lodestone, warnt das Entwickler-Team, dass es zum Launch lange Warteschlangen geben wird. In dem Post wird gebeten, in der Warteschlange zu bleiben, und darauf zu warten, dass man von dem Server eingeloggt wird.

Um die möglichen Server-Probleme zu verhindern oder zumindest verringern wurden eine Reihe von Maßnahmen getroffen:

Das Auto-Logout-System: Wenn ein Charakter für mehr als 30 Minuten AFK ist, wird er automatisch aus dem Spiel geschmissen. In dem Blog-Post wird angemerkt, dass es sich hierbei um eine “verbesserte” Version des Systems handelt. Es kann also sein, dass es nun auch Charaktere auf Auto-Run oder in Interaktion mit NPCs (zum Beispiel Händlern) ausgeloggt werden.

Wenn ein Charakter für mehr als 30 Minuten AFK ist, wird er automatisch aus dem Spiel geschmissen. In dem Blog-Post wird angemerkt, dass es sich hierbei um eine “verbesserte” Version des Systems handelt. Es kann also sein, dass es nun auch Charaktere auf Auto-Run oder in Interaktion mit NPCs (zum Beispiel Händlern) ausgeloggt werden. Instanzierte Bereiche: Die neuen Gebiete sind in mehrere Unter-Instanzen aufgeteilt (zum Beispiel Labyrinthos 1, 2 oder 3). Inhaltlich sind sie identisch. Wenn ihr mit jemandem in einer Gruppe seid und in unterschiedlichen Instanzen landet, könnt ihr die Instanz am Teleportkristall wechseln, sofern sie nicht überfüllt sind.

Die neuen Gebiete sind in mehrere Unter-Instanzen aufgeteilt (zum Beispiel Labyrinthos 1, 2 oder 3). Inhaltlich sind sie identisch. Wenn ihr mit jemandem in einer Gruppe seid und in unterschiedlichen Instanzen landet, könnt ihr die Instanz am Teleportkristall wechseln, sofern sie nicht überfüllt sind. Server-Wechsel im Charakter-Menü: Mit dem Weltenreise-System könnt ihr nun auch von der Charakter-Auswahl aus auf andere Server eines Datenzentrums wechseln. Ihr müsst dafür nicht wie üblich eingeloggt sein und an einem Teleportkristall in einer Hauptstadt stehen.

So könnt ihr wechseln

Abo-Besitzer haben Vortritt

Eine weitere Warnung des Dev-Teams betrifft die kostenlose Test-Version. Spieler, die eine Vollversion von FFXIV besitzen (also zahlende Kunden) werden in der Schlange bevorzugt behandelt.

Daher werden die Spieler der kostenlosen Test-Version sich erst dann einloggen können, wenn die Warteschlange abgearbeitet wurde. Da am Launch-Tag sehr viele Fans versuchen werden, sich einzuloggen, um die neuen Endwalker-Inhalte zu spielen, wird es mit Sicherheit zu langen Warteschlangen kommen.

Testversion-Besitzer können also damit rechnen, dass sie in den nächsten Tagen Schwierigkeiten haben werden, sich in das Spiel einzuloggen.

Lohnt es sich 2021 noch, in Final Fantasy XIV einzusteigen? Das bietet das MMORPG