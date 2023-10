FC 24 im Angebot: Bundle mit PS5 Dual Sense-Controller zum Sparpreis bei MediaMarkt

Hier kommt das perfekte Angebot für alle FC/FIFA 24-Fans: Holt euch das Spiel mit einem zusätzlichen PS5-Controller bei den bunten Black Deals.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Fußballspiel für eure PS5? Ihr wollt eure Freunde zu spannenden Matches auf der Couch einladen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell das Bundle aus FC 24 und einem PS5 Dual Sense-Controller für nur 99€. Das ist ein echter Schnäppchenpreis, denn normalerweise kostet das Spiel allein schon 69,99€ und der Controller 69,95€. Ihr spart also fast 40€!

Was macht FC 24 so besonders?

FC 24 ist die neueste Version der beliebten Fußballsimulation von EA Sports. Das Spiel bietet euch eine realistische Grafik, eine verbesserte KI, ein neues Gameplay-System und viele spannende Modi. Ihr könnt euren eigenen Spieler erstellen, eure Lieblingsmannschaft managen, an Online-Turnieren teilnehmen oder einfach nur Spaß haben. Mit dem PS5 Dual Sense-Controller erlebt ihr das Spiel noch intensiver, denn er reagiert auf eure Aktionen mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Ihr spürt jeden Schuss, jeden Pass, jeden Zweikampf.

Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Wenn ihr also nicht lange warten wollt, solltet ihr schnell zuschlagen. Das Bundle ist ideal für alle, die sich eine PS5 gekauft haben oder noch kaufen wollen. Mit FC 24 und einem zweiten Controller seid ihr bestens ausgestattet für stundenlangen Fußballspaß. Ob allein oder mit Freunden, ob online oder offline, ob als Profi oder als Anfänger – FC 24 bietet euch für jeden Geschmack etwas. Und das alles zum unschlagbaren Preis von 99€. Also, worauf wartet ihr noch? Schaut euch das Angebot bei MediaMarkt an und sichert euch euer Bundle!

