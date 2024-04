Macher eines großen neuen Sci-Fi-RPGs erklären, welchem Feind die Spieler niemals entkommen werden

Mit Exodus arbeiten ehemalige BioWare-Entwickler an einem neuen Sci-Fi-Rollenspiel. Ein wichtiges Konzept stellt dabei die Zeitdilatation dar, mit der die Spieler als übermächtiger Feind konfrontiert werden.

Was ist Exodus für ein Spiel? Exodus wird ein neues Sci-Fi-Spiel von ehemaligen Bioware-Mitarbeitern und einem Team, das bereits an Projekten wie Halo, The Last of Us und Mass Effect beteiligt war.

In einer FAQ vom 2. April 2024 erklärten die Entwickler das Konzept der „Time Dilation“ (übersetzt Zeitdilatation oder Zeitdehnung) ausführlich, das in dem kommenden Weltraum-RPG eine grundlegende Rolle spielen wird, und beantworteten sämtliche Fragen zu dem Phänomen im Game.

Hier seht ihr einen Trailer zu Exodus:

Exodus – Langer Story-Trailer zum Mega-SciFi-Spiel Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Zeit als übermächtiger Feind der Reisenden

Was ist die Zeitdilatation in Exodus? Die Time Dilation (übersetzt Zeitdilatation oder Zeitdehnung) bezeichnet das Konzept, dass die Zeit immer langsamer vergeht, je näher man an die Lichtgeschwindigkeit herankommt.

Konkret bedeutet das, dass auf eurer Weltraumtour für euch nur Tage oder Wochen vergehen, für Personen außerhalb eures Raumschiffs jedoch ganze Jahre oder Jahrzehnte verstreichen.

Damit stellt die Zeitdilatation einen mächtigen Feind der Spieler dar. Denn die Entscheidungen, die sie in Exodus treffen, können weitreichende Folgen haben, die die anderen Figuren im Spiel beeinflussen und vor allem nicht wieder behoben werden können:

Die Zeitdilatation ist der einzige Feind, dem Reisende nicht entkommen können. Unsere Entscheidungen, die wir mit annähernder Lichtgeschwindigkeit treffen, haben Konsequenzen, die sich über Generationen hinweg auf die Menschen auswirken, die wir lieben, und die nicht geändert werden können. Quelle: exodusgame.com

Auf die Frage hin, ob Reisende irgendetwas tun können, um die Auswirkungen der Zeitdilation zu verhindern, lautet die Antwort ganz klar: nein!

„Die Zeitdilatation ist eine unausweichliche Tatsache in unserem Universum. Um die Galaxie zu erforschen, müssen die Reisenden so nah wie möglich an die Lichtgeschwindigkeit herankommen. Aber das bedeutet, dass die Menschen, die sie zurücklassen, viel, viel schneller altern als die Reisenden selbst.“

Selbst mit Items, besonderen Fähigkeiten oder Technologien ließe sich das Phänomen nicht umgehen oder abschwächen.

Wann erscheint Exodus? Bisher wurde noch kein genaues Release-Datum zum neuen Sci-Fi-Spiel bekannt gegeben. Sicher steht aber bereits, für welche Plattformen Exodus erscheinen wird. So ist der Release für PS5, Xbox Series X und PC geplant.

Wenn ihr Rollenspiele wie Mass Effect mögt, dann schaut doch auch in dieser Liste auf MeinMMO vorbei. Dort stellen euch die Redakteure ihre Favoriten vor: Die 11 besten Rollenspiele auf Steam