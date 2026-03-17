Nach nur 2 Wochen im neuen Team plant eine europäische LoL-Legende schon den nächsten Wechsel, Fans hoffen auf „die Rückkehr des ADC-Königs“

Profis in League of Legends bleiben selten bei nur einem Team – zumindest wenn sie nicht Faker heißen. Jetzt plant eine europäische LoL-Legende schon den nächsten Wechsel, obwohl sein neues Team erst seit 2 Wochen existiert.

Um welche LoL-Legende geht es? Der schwedische LoL-Profi Rekkles startete seine Karriere im Jahr 2012. Für über 10 Jahre spielte er die Rolle des ADCs und konnte einige Erfolge erreichen. Mit mehreren Siegen in der LEC, der europäischen Liga, und gleich 6 Teilnahmen an den Worlds wurde er einer der besten ADCs in LoL. Im Jahr 2018 erreichte er mit seinem Team Fnatic den zweiten Platz der Worlds.

Seit 2024 spielt er allerdings als Support und konnte mit dem Streamer-Team Los Ratones gleich 2-mal Europameister werden. Seit dem 4. März 2026 spielt er offiziell bei Team Witchcraft, einem Team von Twitch-Streamer Nemesis. Dort spielt er mit 4 von 5 Teammitgliedern von Los Ratones zusammen (lol.fandom.com).

Rekkles plant schon jetzt seine Zukunft für 2026

Wie sieht sein Plan für dieses Jahr aus? Obwohl Rekkles bisher noch Teil von Team Witchcraft ist, plant er schon das Jahr 2026 voraus. Im März und August möchte der LoL-Profi die beiden großen internationalen Turniere vor den Worlds Co-Streamen. Das erste der beiden Turniere, First Stand 2026, startete am 16. März 2026.

Zwischendurch begibt er sich in ein Bootcamp nach Korea und möchte dort einen Mix aus Support und ADC spielen. Im November stehen schließlich die Transfers nach den Worlds an, bei denen viele Teams Spieler austauschen oder neue anheuern.

Für diese Zeit möchte er sich nach Gelegenheiten umsehen, um als Support, ADC oder Coach weiterhin tätig zu sein. Besonders der Gedanke, als ADC zurückzukehren, freut viele seiner Fans. Das Bootcamp in Korea soll ihn bestmöglich für den Transfer vorbereiten, wie er im Streamausschnitt erwähnt (x.com).

Fans wollen „die Rückkehr des ADC-Königs“

Was sagen die Fans zu seinem Plan? Auf Reddit wurde sein Plan ebenfalls geteilt und viele Fans schreiben ihre Meinung dazu.

Der Reddit-User Constant-Competitive schreibt: „Die Rückkehr des ADC-Königs!“ Auch auf X wurde ein Gif gepostet, das den Schriftzug des dritten Herr-der-Ringe-Films (Die Rückkehr des Königs) zeigt, mit der Überschrift: „Rekkles ADC Arc“

Weitere Fans freuen sich ebenfalls, dass Rekkles eventuell wieder als ADC in der Profi-Szene spielen könnte. Der Reddit-User fictionallymarried ist der Meinung, dass Rekkles kein schlechter Support sei, jedoch in die Rolle des ADCs gehöre. Ihm stimmten über 180 weitere Spieler zu (Stand: 17. März 2026, um 11:30 Uhr).

Rekkles’ ehemaliges Team Los Ratones war durchaus erfolgreich. Im Februar 2026 scheiterte das Team des Twitch-Streamers Caedrel jedoch vor fast 600.000 Zuschauern. Kurz danach wurde bekanntgegeben, dass sich Los Ratones auflösen wird: Vor fast 600.000 Zuschauern scheiterte das LoL-Team eines Twitch-Streamers, jetzt löst es sich auf