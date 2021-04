Vernachlässigt ESO das PvP? So streitet die Community über dieses Thema

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was haltet ihr vom PvP in ESO? Habt ihr genug zu tun oder wünscht ihr euch größere Neuerungen?

Es scheint hier wenig Konsens zu geben. PvE-Fans wünschen sich mehr PvE-Inhalte in ESO, PvP-Spieler dagegen hätten endlich mal wieder etwas Neues, das ihnen Freude bereitet. Ob für die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe große Neuerungen und Änderungen zu erwarten sind, lässt sich momentan nicht sagen. Vielleicht widmet sich das Entwicklerstudio Zenimax Online irgendwann dem PvP in größerem Stil. Aktuell jedoch scheint das PvE Priorität zu genießen.

Dass es auch so gut wie keine Neuerungen am System gibt, lässt Verständnis für den Frust von PvP-Spielern aufkommen, die der Meinung sind, dieser Modus wird von den Entwicklern etwas stiefmütterlich behandelt.

PvP in ESO ist also im Grunde losgelöst vom restlichen MMORPG. Es wirkt fast schon wie ein eigenes Spiel. Das ist zwar nett, es ist aber schon etwas seltsam, wenn PvE-Spieler nicht mal mitbekommen, was im zentralen Land des Kontinents Tamriel los ist und wer gerade Kaiser sein darf.

Darum streitet die Community: Die PvP-Situation fällt der Community des Spiels natürlich auf. Es gibt schon seit Jahren eine Diskussion, die sich darum dreht, wie wichtig das PvP in ESO eigentlich ist. Der PvP-Modus des MMORPGs ist komplett optional. Ihr könnt nicht ohne Zustimmung angegriffen werden und müsst euch auch nicht an den Schlachten rund um die Kaiserstadt beteiligen, wenn ihr das nicht wollt.

Dass sich gar nichts am PvP tut, lässt sich aber nicht sagen. Denn das Mitte März mit dem DLC Flames of Ambition eingeführte neue Champion-System 2.0 hat auch Auswirkungen auf die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe. Es fehlen allerdings die exklusiven PvP-Features und -Inhalte, welche diesen Aspekt des MMORPGs ESO erweitern.

Was ist das Problem beim PvP? ESO bekommt im Jahr eine große Erweiterung sowie in der jüngsten Vergangenheit drei DLCs. Diese erzählen eine gemeinsame Geschichte, die sich über das gesamte Jahr erstreckt. 2021 ist das „Tore von Oblivion“ mit der Erweiterung Blackwood . Die Story steht bei diesen Updates im Vordergrund.

PvP spielt im MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) eine Rolle, doch die Community führt einen Streit darüber, wie groß diese Rolle ist. Denn neue Updates drehen sich in der Regel um weitere Inhalte für das PvE. Das gefällt nicht jedem.

