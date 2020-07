Das MMORPG The Elder Scrolls Online leidet seit Jahren unter Performance-Problemen. Besonders schlimm sind diese in Cyrodiil, dem PvP-Gebiet. Dort soll es jetzt zu umfangreichen Live-Tests kommen. Doch die Lösungsvorschläge gefallen keinem so recht.

Was ist das Problem von ESO? Schon vor rund einem Jahr, im Juli 2019, kündigte der Entwickler Zenimax an, einige technische Probleme von ESO anzugehen. Unter diesen befand sich auch die Performance, die besonders in Cyrodiil, dem Ort, an dem 3 Fraktionen gegeneinander kämpfen, problematisch ist.

Inzwischen wurden auch erste Updates veröffentlicht, die beispielsweise die Speicherverwaltung und das Kampfsystem überarbeitet oder den aufgeblähten Client um 25 Gigabyte leichter gemacht haben.

Was ist nun passiert? Im nächsten Schritt soll nun speziell die Performance im PvP verbessert werden. Dazu hat Game Director Rich Lambert einen ausführlichen Beitrag mit Erklärungen zum Problem und 4 Lösungsvorschlägen veröffentlicht, die nun live im Spiel getestet werden sollen (via ESO-Forum).

Doch so recht kann keiner der Vorschläge die Spieler überzeugen. Sie haben Angst, dass ihr geliebtes MMORPG nun undynamischer wird.

Das Kampfsystem in ESO gilt als sehr dynamisch. Das wollen die Spieler nicht verlieren.

AoE-Fähigkeiten sind das große Problem

Warum gibt es Performance-Probleme? Lambert erklärt, dass ein großes Problem von Cyrodiil darin liegt, dass die Spieler häufig und viele AoE-Fähigkeiten einsetzen. Das war so ursprünglich nicht vorgesehen und belastet die Server sehr.

Eigentlich sollten Ressourcen wie Magicka und Stamina die Spieler im Einsatz von Fähigkeiten einschränken. Doch mit der Zeit kamen neue Inhalte wie das Champion-System, neue Ausrüstung und neue Fähigkeiten ins Spiel. Inzwischen sind viele Klassen in der Lage, dauerhaft AoE-Fähigkeiten einzusetzen.

Wie sehen die Lösungsvorschläge aus? Lambert präsentierte in seinem Beitrag 4 Lösungen, die nun live im Spiel getestet werden sollen:

Lösung 1: Ein globaler Cooldown von 3 Sekunden – Diese Änderung soll dazu führen, dass jeder Spieler beim Einsatz einer AoE-Fähigkeit automatisch 3 Sekunden Cooldown auf alle AoE-Fähigkeiten bekommt.

Lösung 2: Ein individueller Cooldown von 3 Sekunden – Durch diese Änderung erhält jede AoE-Fähigkeit nach ihrem Einsatz einen CD von 3 Sekunden.

Lösung 3: Erhöhung der Kosten – Bei diesem Schritt gibt es keinen Cooldown, dafür sollen alle AoE-Fähigkeiten mehr Ressourcen kosten.

Lösung 4: Eine Kombination aus 2 und 3 – Fähigkeiten sollen einen eigenen Cooldown von 3 Sekunden und Anpassungen bei den Kosten bekommen.

Der grundsätzliche Code für diese Tests wurde bereits auf die Test-Server gespielt und soll mit dem Patch Update 27 am 24. August erscheinen. Die Tests sollen insgesamt eine Woche andauern und sollen Ingame jeweils angekündigt werden. Sie richten sich zudem nur an die PC-Version des MMORPGs.

Der Patch 27 bringt neben den Performance-Tests auch den neuen Dungeon-DLC Stonethorn.

In den neuen Dungeons aus Stonethorn erwarten euch viele Gefahren.

Weniger Dynamik stärkt Performance – Doch zu welchem Preis?

Wie reagieren die Spieler auf die Lösungen? Unter dem Statement von Rich Lambert sammelten sich bereits viele Kommentare an. Die meisten von ihnen sind jedoch eher negativ eingestellt. Sie befürchten, dass zugunsten der Performance viele Mechaniken und die Dynamik des Spiels verloren gehen:

MasterPleb: „Das würde bestimmt gut in den Daten aussehen, aber ich bete, dass dies nicht permanent übernommen wird, denn es würde das Spiel für jeden zerstören, der Kleingruppen-PvP spielt.“

NirnStorm: „Dieser Test ist im Grunde: ‚Mal schauen, wenn wir das dynamische Kampfsystem weniger dynamisch machen, dann wird es die Performance verbessern‘. Natürlich wird es das. Doch zu welchem Preis?“

Alienoutlaw: „Ein 3-Sekunden-Cooldown für AoE-Fähigkeiten wird das Spiel für viele PvP-Fans zerstören. 3 Sekunden im PvP sind eine Ewigkeit […]. Erhöhte Kosten haben keinen Effekt in großen Gruppen, da sie viele Buffs nutzen, um niemals ohne Ressourcen dazustehen, und würden höchstens Solo-Spielern schaden …“

Viele dieser Ängste sind durchaus begründet und könnten ESO nachhaltig verändern. Eine Änderung an den AoE-Fähigkeiten ist aber anscheinend alternativlos, zumindest stellt es Rich Lambert in seinem Beitrag so dar.

Falls euch nicht nur die Performance, sondern auch das Interface von ESO stört, haben wir von MeinMMO euch 18 Mods für den PC zusammengestellt, die euch weiterhelfen könnten.