The Elder Scrolls Online erschien im Jahr 2014, doch jedes Jahr begeistern sich neue Spieler für das MMORPG. Wir von MeinMMO verraten euch in diesem Artikel, was das Max-Level ist, was es mit Championpunkten auf sich hat und wie ihr schnell leveln könnt.

Was ist das Max-Level? Das maximale Level in ESO beträgt 50. Bis zu diesem Level sammelt ihr auch Skillpunkte, die ihr in die Werte Ausdauer, Magicka oder Leben. Doch da hört es mit dem Sammeln von Erfahrungspunkten nicht auf.

Im Anschluss an die Level sammelt ihr sogenannte Championpunkte. Diese sind jedoch nicht an einen Charakter gebunden, sondern gelten accountweit.

Was sind Championpunkte? Mit jedem Level-Up über Stufe 50 hinaus sammelt ihr einen Championpunkt. Ihr könnt auf eurem Account maximal 3.600 Championpunkte verdienen.

Diese Championpunkte lassen sich in 3 sogenannten Sternbildern verteilen:

Geschick gibt allgemeine Buffs wie schnelleres Sammeln, Hilfe beim Diebstahl oder Reiten

Macht dreht sich um Schaden und Heilung

Kraft bringt zusätzliche Regeneration für Ausdauer und Magicka und generell mehr Defensive

Mit dem Update 29 im März 2021 wurde das Championpunkte-System stark überarbeitet. So könnt ihr jede Menge passive Fähigkeiten freischalten, müsst manche von ihnen jedoch aktiv auswählen. Von diesen besonders starken passiven Fähigkeiten könnt ihr pro Sternbild 4 auswählen.

Generell verteilen sich die Championpunkte gleichmäßig über die 3 Sternbilder, sodass ihr nicht alle gesammelten Punkte in Macht oder Kraft investieren könnt.

So sieht das Sternbild Kraft aus. Von den besonders hellen Kugeln könnt ihr nur 4 Fähigkeiten auswählen, die oben in der Leiste mit den insgesamt 12 Kugeln angezeigt werden.

Schnell in ESO leveln mit Hilfe von Grind-Spots oder Welt-Events

Wie kommt man schnell auf Level 50? Bei ESO gilt grundsätzlich, dass ihr über alle Aktivitäten und in allen Gebieten leveln könnt. Vor allem Spieler, die Wert auf Story legen, sollten sich die Grundgeschichte oder eine Erweiterung rauspicken, die so von Anfang bis Ende durchspielen.

Dadurch kommt man in der Regel von allein auf Stufe 50 und sammelt nebenbei Erfahrung und Fertigkeitspunkte, die man zum Verbessern von Fertigkeiten braucht.

Wer jedoch besonders schnell leveln möchte – wahlweise, um schnell an Championpunkte zu kommen oder sich schnell zusätzliche Championpunkte zu verdienen – für den haben wir folgende Tipps:

Es gibt verschiedene Grindspots, an denen ihr einfach Mobs klatschen könnt. Durch ESO+ und EP-Schriftrollen könnt ihr so schnell leveln. Einige Grindspots haben wir für euch getestet.

Jeden Tag bekommt ihr Bonus-EP für den Abschluss des ersten Dungeons und des ersten Sieges im PvP. Dadurch lassen sich schnell viele Erfahrungspunkte verdienen und während der Wartezeiten könnt ihr weiter questen.

Eine beliebte Methode sind die Dolmen in der Alik’r Wüste. Dort seid ihr mit vielen Spielern unterwegs und erledigt in Dauerschleife Welt-Events, die viel Erfahrungspunkte bringen.

Ausrüstung mit der Eigenschaft “lehrend” bringt euch passiv mehr Erfahrungspunkte.

Ein nützlicher Tipp ist sich außerdem in der neusten Erweiterung Blackwood – wenn ihr diese besitzt – die Gefährten freizuschalten und sie zu nutzen, um generell schneller durch den Content zu kommen. Eure EP werden nicht mit den Gefährten geteilt.

Wer ganz skurril, aber sich nicht schnell leveln möchte, kann sich an diesem Spieler orientieren. Denn er hat viele Quests durch Schleichen und Tarnen erledigt und das Max-Level erreicht, ohne einen einzigen Feind zu besiegen. Wie genau das geht, verraten wir hier:

ESO-Spieler erreicht Max-Level, ohne einen Feind zu töten – Wie hat er das gemacht?