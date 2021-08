Die drei witzigsten Begleiter in ESO

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

In dem Artikel The Elder Scrolls Online: Wie ich lernte, den Stein zu lieben könnt ihr erfahren, wie einer unserer Autoren den Kieselfreund nach anfänglicher Enttäuschung doch noch ins Herz geschlossen hat.

Was ist eure Meinung zu friedlichen Begleitern? Habt ihr auch einen kleinen Freund, der euch schon seit einiger Zeit durchs Spiel begleitet? Oder überlegt ihr schon euch einen der drei pflegeleichteren Begleiter zu holen? Schreibt es gerne in den Kommentaren.

Den Schneeballfreund gab es als Belohnung beim Neujahrsevent. Dort konnte man ihn aus den jeweiligen Runenkisten erhalten. Diese Kisten gibt es aber noch immer für wenig Gold massenhaft in den Gildenläden. Falls ihr also noch kein glücklicher Halter eines Schneeballs seid, habt ihr noch die Möglichkeit, es zu werden.

Anders als der Kumpelstein sind die Bewegungen der Seelenfäule recht vielseitig. Mal kriecht sie, manchmal hoppst sie aber auch ein paar Meter hinter euch her. Platziert ihr sie in einem eurer Häuser, macht sie merkwürdige Formen. Sie zieht sich auseinander und verändert ihre glibberige Form.

Dies ist ebenfalls ein skurriler Begleiter, der eher an Rotzklumpen erinnert als an ein Lebewesen. Man erhält ihn als Belohnung für den Abschluss der Errungenschaft “Blick in den Abgrund” im Reik. Es wird also das Gebiets-DLC Markarth benötigt.

Was genau sind friedliche Begleiter (engl. Non-Combat Pets)? So nennt man die Wesen, welche ein Spieler über die Sammlung herbeirufen kann. Meistens sind es vergleichsweise kleine Lebewesen, die euch auf eurer Reise durch Tamriel folgen. Allerdings greifen sie nicht ins Kampfgeschehen ein, sondern unterstützen euch lediglich moralisch bei euren Schlachten.

Insert

You are going to send email to